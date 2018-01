Viser ny film på Auschwitzdagen

Her vises den danske filminstruktør Thomas Kvist Christiansens film om Arlette Andersen, som havde premiere for kort tid siden. Den unge Arlette flygtede med sin jødiske familie fra Paris i 1940 til det ikke-besatte Syd-Frankrig. I 1943 blev hun sammen med hundredvis af medstuderende i Clermont Ferrand arresteret og efterfølgende sendt i transport til Auschwitz. Hun overlevede mirakuløst, vendte hjem til Paris for siden atter at forlade Frankrig og få et liv som gymnasielærer i....Fredericia. Det er den nu 93-årige Arlette Andersen, vi møder i filmen.