Viser film om jødernes flugt

I anledning af Auschwitzdagen den 27. januar har Espergærde Bibliotek inviteret filminstruktør Nicolo Donato fra Gilleleje på besøg torsdagen efter, nemlig den 1. februar kl. 14. Her vil han præsentere sin film om jødernes flugt over Øresund i oktober 1943. Filmen er fra 2016 og har David Dencik og Danica Curcic i de to hovedroller som forældre på flugt.

Torsdagsbio på Espergærde Bibliotek samler hver måned 50-60 filmelskere på biblioteket. Der plejer at være fri entré til torsdagsbio, men denne gang er der en billetpris på 30 kr. for at deltage i arrangementet. Billetter købes via Billetten.dk eller på et af bibliotekerne.