Virksomhed har fået 75 millioner kroner i støtte: Udvikler ny grøn energiform

Virksomheden Wavepiston fra Helsingør arbejder hen i mod at gøre bølgeenergi konkurrencedygtigt: - Det er ikke sikkert, det bliver os, men det bliver helt sikkert nogen

Helsingør - 02. oktober 2021 kl. 04:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det er meget passende, at energi-virksomheden Wavepistons kontor ligger lige ud til den vandfyldte voldgrav, der går rundt om Kronborg. Hos Wavepiston arbejder de nemlig med vandkraft, og målet er klart: Bølgeenergi skal være en konkurrencedygtig energiform hurtigst muligt.

Før de når dertil, er der fortsat et stykke vej, men de er tættere på end nogensinde før, og direktør i Wavepiston, Michael Henriksen, er da også sikker på, at bølgeenergi kommer til at blive en reel og brugbar grøn energiform - i første omgang som et supplement til eksempelvis vind - og solenergi:

- Det bliver en ekstra og supplerende energikilde, som kan bidrage, når der ikke er god adgang til sol - eller vindenergi, og så er der også det visuelle aspekt, hvor du simpelthen ikke kan se anlægget, medmindre du står på land med en kikkert, siger Michael Henriksen.

Der har løbende været sager og diskussioner omkring vindmøller og solcelleanlæg, som, nogle synes, er til gene i landskabet, men den problematik kan altså undgås med bølgeenergi, mener Michael Henriksen, da anlæggene vil ligge flere kilometer fra kysten.

Stort anlæg på Gran Canaria Men hvor lang tid går der, før strømmen i stikkontakten er skabt af havets bølger? Direktør i Wavepiston Michael Henriksen tør godt komme med et konkret bud:

- I år 2024-2025 vil vi se de første kommercielle systemer. Vi bliver ugentligt kontaktet af steder, som synes, det lyder interessant, men det er ikke fordi, det vil være prismæssigt billigere til den tid, siger direktøren.

Derfor vil Wavepiston være nødt til at stå for en del af finansieringen, indtil de har opbygget en solid historik, hvor de kan bevise, at teknologien fungerer i praksis.

Og på Gran Canaria er Helsingør-virksomheden lige nu i gang med at levere solide resultater. På den spanske Atlanterhavsø har Wavepiston etableret et anlæg i størrelsen 1:1.

Tilbage ved begyndelsen i år 2006 var virksomheden blot en ide på et papir, så for stifter Michael Henriksen er det kæmpestort at være noget så langt.

- Det er et meget stort skridt at gå fra mindre prototyper til endelig at have et anlæg i rigtig størrelse. Vores konstruktion skal kunne klare de store bølger, når strømmen kommer, så vi tester blandt andet med henblik på stormsikring. Når du arbejder med innovation, kan det altid blive billigere, bedre og mere effektivt, fortæller direktøren.

Som innovationsvirksomhed er Wavepiston dybt afhængige af, at folk tror på projektet. Det gælder både medarbejderne, som skal være klar på, at der er tale om et langsigtet projekt, men det gælder i høj grad også for investorerne, som gør det hele muligt.

- Vi har ingen omsætning, så vi lever af offentlig støtte. Dertil kommer så støtte fra aktionærer og private investorer. Der er stor konkurrence om midlerne, så når vi modtager støtte, siger det noget om, at vi gør noget rigtigt, siger direktør i Wavepiston Michael Henriksen.

Projektet på Gran Canaria er blandt andet støttet af EU, og i alt har virksomheden siden begyndelsen modtaget 45 millioner kroner i offentlig støtte, mens virksomheden oven i det har rejst 30 millioner kroner via crowdfunding og via investorer. Den største eneinvestor er Arbejdernes Landsbank, fortæller Michael Henriksen.

Hvem kommer først? Det er ikke kun i Helsingør, at der bliver udviklet på klodens liv løs. Flere andre internationale virksomheder prøver ligesom Wavepiston at knække koden, så bølgeenergi bliver økonomisk bæredygtigt, og blandt andet i Sverige, Finland og Italien er de i gang. I Italien er olie - og gasselskabet ENI med en årlig omsætning på 44 milliarder euro gået ind i markedet for bølgeenergi, og det forstår Michael Henriksen godt.

- Der er et kæmpe, kæmpe potentiale i det her. Lige nu handler det om design. Alle har forskellige designs, så hvem finder det rigtige design, og hvem er dygtige nok til at skaffe kapital? Det er ikke sikkert, at det bliver os, men det er helt sikkert, at det bliver nogen, siger han.

Hos Wavepiston er de 12 fuldtidsansatte, og fire deltidsansatte, hvilket er flere end nogensinde før, og en del af holdet fra stiftelsen er stadig med.

Båd overså udstyr: - ødelagde det hele I 2015 modtog virksomheden et meget hårdt slag. Bogstaveligt talt. På daværende tidspunkt havde de lige sat deres hidtil største testanlæg i søen i Hanstholm.

- Efter få uger kom der en stor trawler og ødelagde det hele. Vi havde lige lagt det hele ud, og alle var glade, så får jeg pludselig den her opringning; "alt jeres udstyr ligger oppe på stranden", siger direktør Michael Henriksen.

Trawleren var simpelthen sejlet mere eller mindre direkte ind i opsætningen, og det førte til en 13 måneder lang forsikringssag, som til sidst endte med et forlig. Det hele blev, ifølge Michael Henriksen meget besværliggjort af, at trawleren ikke havde meldt sig selv, hvilket kastede et større detektivarbejde af sig.

Der er advarselsskilte på anlæggene, og siden er der heldigvis ikke sket lignende ulykker. Wavepiston regner med at skulle ansætte flere folk i nærmeste fremtid.