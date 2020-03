Vinylcafe med Lulu Marie

Fredag klokken 17 er der Vinylcafé på Biblioteket Kulturværftet. På dagens plade, som Lulu Marie vil spille og fortælle om, medvirker hun sammen med fire kvindelige sangerinder. Den hedder: Farlige Damer "It's wonderful to be alive". Pladen fik ved sin udgivelse fremragende anmeldelser. Den fik seks stjerner og blev kaldt et mesterværk i Gaffa. Ud over Lulu selv, medvirker Kira Skov, Persille Ingerslev, Janine Neble og Marie Eline.