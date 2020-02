Vintersysler på Flynderupgård - i den gamle reparationstid...

Hils på markens og staldens dyr og lav et fuglehus eller et træsværd. Flynderupgård har aktiviteter tre dage i vinterferien.

I gamle dage var vinteren en tid, hvor mange ting skulle ordnes, som man ikke havde tid til i den travle sommer. Noget skulle repareres eller der skulle fremstilles nye ting, som skulle bruges senere på året. Men der var også tid til at hygge sig og for eksempel forberede sig på at fejre fastelavn.