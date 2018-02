Vinterferie på museerne

I 2016 fik museerne en gave - et fint silhuetklip, klippet af Franz Liborius Schmitz som var en af de dygtigste omkring år 1800. I 1810 var han i Helsingør. Fru Bertha Grubb bestilte et portræt af sin familie hos ham. Du kan se det fine klip i Skibsklarerergaarden, hvor det er udstillet. I vinterferien kan du, måske med inspiration i klippet, selv prøve at klippe dig og din familie i silhuetklip. Museet har sort karton og sakse klar.

Kniple eller hakke

Har du mod på at prøve et gammelt håndværk mere, så kom forbi tirsdag eller torsdag. Her kan du prøve at kniple eller at hakke. At hakke er en gammel teknik fra 1700 året, en mellemting mellem strikning og hækling. To af museets dygtige frivillige sidder klar til at vise de gamle håndværk.