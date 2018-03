I november 2016 var der stadig kapacitet i Snekkersten Badelaug, hvor familien van Arkens var forbi til åbent hus og prøvede at hoppe i det kolde vand. Nu lukker to badelaug for tilgang af nye medlemmer. Foto: Allan Nørregaard

Vinterbadere melder alt udsolgt

For et stykke tid siden besluttede Hornbæk Vinterbadelaug at lukke for tilgangen af nye medlemmer. Nu følger Snekkersten og Espergærde Badelaug efter. Der er omkring 400 aktive medlemmer i hver af de tre foreninger, og det er hvad faciliteterne kan bære alle tre steder.

- Det er ærgerligt, men nødvendigt at lukke for tilgangen, og vi kan derfor håbe på, at Helsingør med Kronborg Badelaug i Nordhavnen og Bjerre Strand Badelaug i Humlebæk snart får mulighed for at bygge vinterbadefaciliteter. Det vil lette presset på de øvrige badelaug og samtidig give flere i området mulighed for at blive vinterbader, lyder det fra Bo Rathsach, Snekkersten Badelaug, og Vibeke Rosenfeldt Thomsen, Espergærde Badelaug.