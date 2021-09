Se billedserie Socialprisen blev uddelt første gang i 1983. I år gik den til Mødrehjælpens Lokalforening i Helsingør ved formand Kirsten Kirsmeyer. Nicolai Christensen overrækker beviset. Foto: ALLAN NORREGAARD

Vinder af socialpris: Arbejdet stopper nok aldrig

Årets modtager af Socialprisen blev Mødrehjælpens Lokalforening i Helsingør, der lover at prisen vil komme lokale ressourcesvage familier til gode

Helsingør - 12. september 2021

I knap 40 år har Selskabet Mødre- og Børnehjælpen Helsingør uddelt Socialprisen, og i dobbelt så mange år har selskabet eksisteret.

Søndag uddelte selskabet endnu engang årets socialpris, og i år er præmien højere end nogensinde. Selskabets flotte 80-års jubilæum markerer nemlig også et skifte, fortalte formand Jytte Mejnholt fra talerstolen på Axeltorv.

- Vi ændrer nu i højere grad sigte mod at støtte andre, frem for at have fokus på vores egne projekter, lød det fra formanden, som var smukt omkranset af sæbebobler, da hun holdt sin tale, da foreningen havde sat en meget livlig sæbeboblemaskine op lige ved hendes hoved.

Uddelingen af Socialprisen blev da også koblet sammen med en hel lille legefestival. Helt i selskabets ånd kunne børnene lege løs, mens det på scenen blev afsløret, hvem der fik Socialprisen 2021 og de medfølgende 25.000 kroner.

Giver flere aktiviteter Hidtil har det ene og alene været op til bestyrelsen i Selskabet Mødre- og Børnehjælpen Helsingør at finde frem til den rette vinder, men i år har det som noget nyt været muligt at indstille egnede kandidater.

Prisen gik dog til en gammel kending og en god samarbejdspartner, og navnemæssigt ligger prisuddeler og prismodtager da også meget tæt op af hinanden.

Således blev det Mødrehjælpens Lokalforening i Helsingør, som løb med prisen - og det var en tydeligt glad formand Kirsten Kirsmeyer, som modtog hæderen.

- Vi er rigtig stolte over at modtage prisen i jubilæumsåret, og vi er meget ydmyge over at modtage en pris som denne. Vi er glade for, vores arbejde bliver værdsat, og det betyder, at vi kan fortsætte vores aktiviteter og sætte endnu flere i gang fremadrettet. Vores målgruppe er ressourcesvage familier i Helsingør, og det her kommer dem til gode, sagde Kirsten Kirsmeyer, som havde et helt hold af frivillige med sig.

Mødrehjælpen blev etableret i år 1924, mens Selskabet Mødre- og Børnehjælpen altså har 80 år på bagen, og Kirsten Kirsmeyer understregede, at arbejdet med at forbedre vilkårene for udsatte familier nok aldrig stopper.

Kongens barnebarn Historiens vingesus var også at finde til prisuddelingen i form af barnebarnet til den legendariske Helsingør-borgmester »Kong« Peder Christensen, som var den første demokratisk valgte borgmester i byen. Kong Peder tog - sammen med formanden for Kvindeligt Arbejderforbund og kredslægen - i sin tid initiativ til at danne Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør, da man blandt andet mente, at datidens muligheder for børnepasning var for dårlige. Kongens barnebarn Nicolai Christensen indrømmede, at han lige måtte læse lidt op på foreningens arbejde - efter at have undersøgt det nærmere blev det til gengæld klart for ham, at bedstefarens initiativ har gjort en forskel.

- Mødre- og Børnehjælpen bidrog til at give mødre bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Det gav en selvstændighed, som på daværende tidspunkt ikke var givet, lød det fra Nicolai Christensen.

Den nuværende borgmester Benedikte Kiær (K) tilsluttede sig koret og roste det endeløse arbejde for udsatte familiers rettigheder.

- I har været en meget vigtig stemme i debatten for udsatte familier. En gruppe som er afhængig af at nogle taler deres sag, sagde borgmesteren.