Vind 25.000 til dit kulturprojekt

Har du idéen til et kulturprojekt i Helsingør, så har du nu mulighed for at vinde retten til at bruge puljen på 25.000 kr. til at gennemføre projektet et sted i Helsingør Kommune.

Ideen skal være et kulturprojekt der kan engagere andre til at være med, og I skal være klar til at dyste for den. Kulturprojektet skal gennemføres i Helsingør Kommune, men I behøver ikke at bo her for at være med i konkurrencen.