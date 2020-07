Ville undvige rådyr: Kvinde kørte ind i træ

Klokken 22.31 onsdag blev det anmeldt, at der fem minutter forinden havde været et solo-færdselsuheld på Gurrevej i Tikøb, idet en 33-årig kvindelig bilist fra Helsingør havde påkørt et træ, fordi hun havde undveget at påkøre et rådyr. Der skete umiddelbart ingen personskade ved uheldet.