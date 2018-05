Sikkerhedshegn blev onsdag sat op rundt om Strandhotel Marienlyst for at øge sikkerheden ved mødet, hvor også kronprins Frederik og statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager. Foto: Trine Lønbro

Vild politiudrykning gennem byen: Her er årsagen

Både ved Kronborg Slot og ved Strandhotel Marienlyst arbejdes der på højtryk for at højne sikkerheden.

Ministermødet falder sammen med en række andre af byens store begivenheder som Jazzfestivalen, De Historiske Træskibsdage og F. C. Helsingørs afgørende kamp for at blive i Superligaen. Det forventes at over 30.000 mennesker vil besøge byen de næste dage.