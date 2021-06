Vild Med Dans-vinder og Korsbæk-legende storroser lokal revy: - Rigtig stærkt

Der blev grinet højlydt under showet ved skuespiller Jakob Fauerbys bord, og han var fuld af rosende ord til årets lokale revy: - Jeg er rigtig godt underholdt, sagde den tidligere Vild Med Dans-vinder, der selv er instruktør på DragsholmRevyen. Han var især glad for de mere eftertænksomme numre. - Det er sjovt, for hvis du ser på revyhistorien, er det ikke alle scener, der er skabt for, at du skal skrige af grin. Der synes jeg, det er skønt, at revyen i Helsingør også har de mere eftertænksomme numre - det, synes jeg, er rigtig stærkt. Foto: Philip Horup