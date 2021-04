Valgforbundet blev underskrevet torsdag eftermiddag her i Kongens Have ved Marienlyst Slot af kandidater fra Radikale og Alternativet. På billedet ses Christian Holm Donatzky(R), Mette Skamris(AL), Per Frank Poulsen(R) og Knud Mogensen(R). Foto: Andreas Norrie

Vil presse K og S: To partier går sammen om grønt valgforbund

Imens hele den borgerlige blok er gået sammen om et valgforbund, så ser det anderledes ud på centrum venstre-fløjen. R og AL vil presse de store partier i grøn retning med nyt valgforbund

Helsingør - 16. april 2021 kl. 05:04 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Modsat ved Folketingsvalgene, så kan partier og lister ved kommunalvalget indgå valgforbund for at indgå stemmespild og sikre, at stemmerne bliver indenfor eksempelvis en politisk blok. Disse forbund kan betyde forskellen på, hvorvidt et parti kan få en plads i Byrådet eller ej.

Og nogle gange kan man som parti være mere eller mindre heldig. Således fik Alternativet ved sidste valg 2,7 procent af stemmerne, men blev ikke hjulpet ind af valgforbundet.

I år der allerede blevet annonceret et bredt valgforbund mellem samtlige erklærede borgerlige partier, som omfatter Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Sidstnævnte parti blev ikke lukket ind i det »pæne« selskab ved sidste kommunalvalg.

Nu er valgforbund nummer to på plads op til byrådsvalget. For torsdag præsenterede Radikale og Alternativet et valgforbund, som politisk bunder i et fælles grønt fokus.

Valgforbundet, der blev præsenteret i smukke omgivelser i Kongens Have bag Marienlyst Slot, betyder også en ændring i forhold til sidste valg. Her var Alternativet i valgforbund med venstrefløjen bestående af blandt andre S, SF, EL og Lokaldemokraterne. Omvendt var Radikale i valgforbund med Liberal Alliance.

- Vi er jo fælles om at sætte klima og miljø meget højt, og vi har mange af de samme værdier, siger Helene Liliendahl Brydensholt, som er den ene af Alternativets tre byrådskandidater.

Hun lægger heller ikke skjul på, at det er også er taktik i forbundet, da det simpelthen kan være svært at være et lille parti i et stort valgforbund.

Hos Radikale siger partietsbyrådsmedlem Christian Holm Donatzky.

- Vi har to store partier, som dominerer Byrådet, og som vi mener heller ikke er særlig ambitiøse på det grønne område. Vores valgforbund er også en understregning af, at der er brug for de små partier.

Men ved man som vælger, hvilken borgmester som I peger på?

- Vi vil ligesom sidst ikke pege på nogen borgmester før valget. Vi har jo heller ikke set nogle politiske udspil, siger Holm Donatzky.

Ved sidste valg var det i sidste ende det radikale mandat, som afgjorde, at Benedikte Kiær(K) fik fire år mere som borgmester, og at ikke Henrik Møller(S) endte med kæden.

Heller ikke AL peger på nogen kandidat.

- Vi håber jo på at kunne presse begge fløje i en bæredygtig retning, siger Helene Liliendahl Brydensholt.

Borgmester-kandidat er ikke overrasket

Hos Socialdemokratiet regner borgmesterkandidat Claus Christoffersen med, at der bliver indgået et valgforbund med venstrefløjen i form af blandt først og fremmest EL og SF.

Han er ikke overrasket over, at R har valgt at lave sit eget valgforbund.

- Det er en helt klassik radikal position at stille sig på midten. Det ser jeg heller ikke som et tegn på, at partiet er rykket længere væk fra os. Der jo helt sikkert også noget valgmatematik i det, siger Claus Christoffersen.

Han lægger dog ikke skjul på, at han da gerne ville have set et bredt centrum-venstre-.forbund med både Radikale og Alternativet.

- Jeg tror da også, at Benedikte gerne ville have haft R med i et valgforbund, siger han.

