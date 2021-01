Vil opføre skorsten nummer tre på stort kraftvarmeværk

Baggrunden for projektet er, at Helsingør Krafvarmeværk, der er ejet af Forsyning Helsingør og Norfors , gerne vil have muligheden for at anvende dem gasfyrede turbine på stedet til såkaldt »start af dødt elnet«, hvilket kræver en ombygning af værket og en ny skorsten, der ifølge den indsendte tegning skal placeres mellem det flisfyrede værk og gasfyrede værk.