Vil opføre buet bygning i tre etager på villavej tæt på city

Corona-krise eller ej. Der er fortsat interesse for at bygge nye boliger i Helsingør. Således har ejeren af bygningerne på adressen Vinkelvej 18 til 19, som består af en villa og mindre udlejningsejendom af ældre dato, gennem et arkitektfirma søgt om tilladelse til nedrivning og lov til at opføre 12 nye boliger. Boligerne skal efter planen opføres i en buet boligblok.

Ejeren af to ældre bygninger på vej tæt på indre by vil bygge etagelejligheder i tre plan. Byrådet har sagt ja til, at der kan laves en lokalplan for projektet.

