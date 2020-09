Vil investere millioner i nyt landstrømsanlæg

En enig havnebestyrelse er klar til at skyde et større beløb i et nyt landstrømsanlæg på Kongekajen. Budgettet er på cirka 3 millioner. EU-projekt er klar med stort tilskud.

På det seneste bestyrelsesmøde i kommunalt ejede Helsingør Havn besluttede en enig Havnebestyrelse, der er identisk med Økonomiudvalget, at stiller den nødvendige med finansiering på 50 procent, som er et vilkår for at udløse et tilskud på 255.000 euro, cirka 1,9 millioner kroner, fra EU-NON-STOP-projektet til et moderne landstrømsanlæg, som allerede er givet, fremgår det af referatet fra seneste bestyrelsesmøde.