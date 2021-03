Se billedserie Det tætbebyggede område skal bindes sammen af grønne forbindelser og områdets naturlige søer. Illustration: Helsingør Kommune

Vil høre borgerne om ny biograf-bydel

Kommunen indkalder til borgermøde om udviklingen af den nye Cinema-bydel ved Rønnebær Allé.

Helsingør - 18. marts 2021 kl. 20:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis, så har Byrådet vedtaget en stor visionsplan for udviklingen af det store og centralt beliggende område mellem Kongevejen, Haderslevvej, Fredericiavej og Rønnebær Allé, som skal omdannes fra halvforladt erhvervsområde til et moderne boligområde. Der er tale om et for Helsingør usædvanligt boligområde, hvor det bliver muligt på nogle placeringer at bygge i 7 etager. Derudover giver visionsplanen mulighed for en bebyggelsesprocent på 80. Der er tale om, at der kan bygges op imod 700 boliger i området.

Udover boliger bliver der også mulighed for forskellige former for liberalt erhverv. Endelig er der også givet plads til et supermarked ved Rønnebær Allé, hvor Rema 1000 forlængst har købt en grund.

Torsdag blev visionsplanen, der er godkendt af et flertal i Byrådet bestående af alle partier minus EL, sendt ud i offentlig høring, og i den forbindelse bliver der også indkaldt til et borgermøde, der kommer til at foregå virtuelt på Zoom den 6. april klokken 17.00 til 19.00, oplyser Helsingør Kommune på dets hjemmeside, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

Der er i visionsplanen også lagt vægt på, at der bliver en central plads, og de eksisterende søer bliver bevaret som grønne åndehuller.

Forslaget til visionsplan er i høring fra den 18. marts 2021 til og med den 15. april 2021. Man kan sende bemærkninger til forslaget til og med den 15. april 2021 til bylab@helsingor.dk

Den endelige visionsplan skal danne grundlaget for de senere lokalplaner for de enkelte byggerier i området. Det er nemlig sådan, at de største grund i området er ejet fra forskellige investorer, og det er forskelligt, hvor langt virksomhederne er i planlægningen af boligprojekterne.

