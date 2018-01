En ny dokumentationsstandard og et nyt IT-system skal blandt andet indføres på kommunens plejehjem. Foto: Sarah Marie Winther

Send til din ven. X Artiklen: Vil gøre alt for at undgå gener ved nyt IT-system Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vil gøre alt for at undgå gener ved nyt IT-system

Helsingør - 13. januar 2018 kl. 04:25 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

4000 borgere bliver berørt af implementering af nyt dokumentationssystem. Brug af vikarer og private aktører bliver nødvendigt, skriver Frederiksborg Amts Avis. Hos Helsingør Kommune lægger man ikke skjul på, at de over 4000 borgere, som eksempelvis modtager hjemmehjælp, bor på plejehjem eller er under genoptræning, vil blive påvirket, når der i det næste halve år skal udrulles et nyt IT-system ved navn KMD Nexus. Programmet bliver indført for, at kommunen kan indføre en ny dokumentationsmetode i form af »Fælles Sprog III«. Fælles Sprog III er Helsingør Kommune forpligtet til at indføre som konsekvens af en aftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Denne proces kommer til at tage det næste halve år, og vil blive udrullet afdeling for afdeling.

Særligt ressourcekrævende er, at mindst 4350 borgeres journaler skal indtastes manuelt på en ny og mere ensartet måde i det nye system, hvilket kræver, at de ansatte løbende bliver taget ud af deres normale arbejdet får at indtaste oplysningerne.

Mange fordele

Den nye dokumentationsmetode vil betyde, at kommunens medarbejdere kun skal forholde sig til en enkelt og mere systematisk journal pr. borger, og at forvaltningen får mulighed for at bruge ensartede data på tværs af de forskellige afdelinger.

- Den nye omsorgsjournal giver også mulighed for brugerinddragelse. Borgerne får eksempelvis adgang til at tilføje oplysninger, og følge med i deres forløb, siger sekretariatschef Marlene Würgler fra sekretariatet for Sundhed og Omsorg.

Vil bruge assistance

- Vil vil gøre alt for at skaffe de nødvendige vikarer for at sikre, at borgerne kommer til at mærke så lidt som muligt til arbejdet. I forhold til de borgere, som modtager hjælp til rengøring og tøjvask, så vil vi se på om det er muligt for private firmaer at overtage denne opgave, mens vores egne medarbejdere arbejder med systemet, forklar Margrethe Kusk Pedersen, der er centerchef for Center for Sundhed og Omsorg.

Centerchefen er dog godt klar over, at det ikke nødvendigvis er nemt at skaffe vikarer på SOSU-området, og derfor er der også lagt op til, at kommunens egne ansatte på området vil blive tilbudt ekstravagter.

Også i forhold til genoptræningsforløbene på Helsingør Rehabiliteteringscenter på Poppelgpården får implementeringen den konsekvens, at kommunen vil forsøge at lade nogle af forløbene, som borgerne er visiteret til, foregå hos eksempelvis private fysioterapeuter.

Endelig får processen også betydning for de forebyggende hjemmebesøg, som i den kommende tid ikke vil være hjemmebesøg, men fælles arrangementer for 75-årige.

Ingen sundhedsplatform

Selv om der altid vil være begyndervanskeligheder ved at alle nye IT-systemer, så er der ikke udsigt til, at det hele ender som Region Hovedstadens omstridte sundhedsplatform.

- Vi har valgt at bruge et gennemprøvet program i form af KMD Nexus, og i modsætning til andre kommuner, så vælger vi ikke at udvikle på systemet undervej, forklarer projektleder Gitte Femerling.

Planen for implementeringen af systemet skal politisk vedtages på det første møde i det nye Omsorgs- og Sundhedsudvalg i næste uge.