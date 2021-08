U/Nord Helsingørs rektor Preben Meyer fortæller, at erfaringer fra andre skoler med bæredygtighedslinjer viser, at netop disse linjer kan være med til at tiltrække en anden målgruppe end dem, der normalt vil vælge HHX. Foto: Arkiv

Vil du gå grønt i skole? U/Nord skaber ny bæredygtighedslinje

U/Nord Helsingør vil uddanne elever i cirkulærøkonomi og genanvendelse, så de i fremtiden kan være med til at udvikle en grønnere verden.

Helsingør - 06. august 2021

Bæredygtighed og klima optager de unge, og derfor vil U/Nord i Helsingør fra næste år oprette en ny HHX-linje, der tager udgangspunkt i en grønnere fremtid. Her vil genanvendelse og cirkulærøkonomi være øverst på skoleskemaet, og der vil blive undervist i, hvordan man kan tænke bæredygtighed ind i alt fra produktion til afsætning.

- Vi har besluttet at lave en helt ny linje med fokus på bæredygtighed. Det gør vi i fællesskab med vores skole i Frederikssund. Vi vil tilbyde eleverne undervisning i, hvordan man kan skabe en mere bæredygtig verden, fortæller rektor for U/Nord Helsingør Preben Meyer.

Spæde skridt Hvordan den nye HHX-linje skal stykkes sammen er endnu ikke fastlagt, for som Preben Meyer siger, så er beslutningen om at oprette en bæredygtighedslinje det eneste, der er faldet på plads. I de næste otte-ti måneder vil skolen arbejde mod at få tilrettelagt et lærerigt forløb med spændende HHX-rettede fag, der er tilpasset den grønne tankegang.

- Vi kommer til at lære eleverne, hvordan de kan regne ud, hvad forskellige løsninger koster på CO2-regnskabet, hvordan afsætning og marketing kan gøres grønt, og hvordan vi kan genanvende materialer til nye ting, fortæller han.

Verdensmålsskole Selvom der nu kommer en helt linje med fokus på klimaet, så er bæredygtighed allerede blevet en stor del af skolens identitet. Fra den 1. august er hele U/Nord, der udover skolen i Helsingør også har skoler i blandt andet Lyngby og Hillerød, blevet en såkaldt Unescos Verdensmålsskole. Med den titel forpligter uddannelsesstedet sig til at til at fremme Unescos idealer og værdier og til at arbejde strategisk og ambitiøst med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling i undervisningen.

- Jeg synes, at vi allerede arbejder meget med bæredygtighed, og vi er meget bevidste om vores ansvar. For eksempel har vi en regel om, at når vores klasser tager på ekskursioner og studieture, så må kun en af turene indeholde en flyrejse. Allerhelst tager vi rundt i Danmark eller Sydsverige eller med bus eller tog til Berlin, lyder det fra rektoren, der tilføjer, at eleverne og skolen samtidig arbejder med klimakompenserende foranstaltninger forstået på den måde, at skolen beregner sit CO2-aftryk og sammenligner det med andre alternativer.

- Når vi flyver vælger vi rejsebureauer, der kan fortælle os, hvor meget CO2, vi bruger på rejsen, og så forsøger vi at kompensere på anden vis.

Grønnere skole i '24 Med den bæredygtige tankegang ville det ifølge Preben Meyer også være oplagt at investere i solpaneler og regnvandsopsamlere, og det har skolen da også et brændende ønske om at gøre i fremtiden. Udfordringen er lige nu bare, at skolen i 2024 flytter fra dens lokaler på Rasmussen Knudsens Vej og ned til Svingelport, og derfor må skolen altså vente lidt endnu på at gå all in på en grønnere skolegang.

- Vi vil enormt gerne gøre endnu mere, men de helt store investeringer, må vi vente med, til vi er flyttet. Til gengæld så har jeg planer om, at der til en af de kommende alkoholfrie cafeer skal laves nogle beplantninger på skolen - det tænker jeg, at vi godt kan, når nu vi først flytter om tre år, siger han.

Den nye bæredygtighedslinje vil blive præsenteret til skolens åbent hus-arrangement i januar, og elever kan søge om optagelse med start fra næste sommer.