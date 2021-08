Vil bygge ungdomsboliger og to etager mere på kendt hjørne

Se billedserie Projektforslaget er helt klar inspireret af den nuværende hjørnebygning i historicistisk stil , men har samtidig et højere tag, og er betydelig større. Illustration: Kieler Architechts

Helsingør - 13. august 2021 kl. 03:55 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Helsingør: Den bevaringsværdige gule hjørneejendom på hjørnet Jernbanevej/Hovedvagtsstræde er på mange måder indgangen til Helsingørs indre by. Stedet har i årtier huset konditori og kebab- og andre restauranter, og indtil for nogle år siden, så var ejendommen også kendt for baren og gå i byen-stedet Manhattan på 1. sal.

De senere år har udskiftningen af spisesteder i dele af stueetagen været stor, og størstedelen af lokalerne på 1. sal står tomme, og er til leje.

Alt dette er øjensynlig - sammen med et glohedt ejendomsmarked - årsagen til, at ejeren af bygningen, som er børsnoterede Jeudan, nu har andre planer for ejendommen.

For på mødet mandag i By-, Plan- og Miljøudvalget skal medlemmerne nemlig tage stilling til et foreløbigt forslag om muligheden for, at bygningen kan omdannes til boliger og udvides med 1,5 etager i højden.

Mere præcist går forslaget ud på, at der skal indrettes erhverv i stueetagen og 30 private ungdomsboliger fordelt på to typer af 38 og 48 kvadratmeter i en ny eller udvidet bygning, som bliver på 3,5 plan med udnyttet tagetage.

Mange gener for naboerne

Projektet betyder ikke kun en udvidelse af bygningen og bebyggelsesprocenten i højden, men også i bredden, fremgår det af tegningerne, som er leveret af tegnestuen Kieler Architects. Der er således lagt op en udbygning ind mod gården med udvendige altangange samt udvendige trappe- og altantårne. Dette får også betydning til baggården, hvor det vil gå ud over antallet af parkeringspladser, og give yderligere skygge- og indbliksgener i forhold til naboerne. I forhold til lokalplanen for Helsingørs indre by, så er udgangspunktet da også, at der kun må bygges i 2,5 plan.

Ligeledes konkluderer forvaltningen i Administrationen, at den kommunens fokus på såkaldt byfortætning ikke er noget, som er beregnet på middelalderbyen, hvilket er slået fast i den seneste kommuneplan. Endelig er der også ifølge embedsmændene reelt tale om en nedrivning af et bevaringsværdig hus fra omkring forrige århundredeskifte. Det skyldes blandt andet, at der også sker store ændringer af facaden og tårnet fjernes. I forhold til bebyggelsesprocenten, så tillader lokalplanen 110, mens projektudkastet viser en bebyggelsesprocent på cirka 230.

Administrationen bemærker også, at der kan være problemer med at tillade private ungdomsboliger. For modsat med almennyttige ungdoms- eller studieboliger, så har kommunen nemlig ingen juridisk mulighed for at kontrollere, hvorvidt boligerne bliver lejet ud til unge.

Med andre ord kommer Administrationen med den klare anbefaling til politikerne i udvalget, at forespørgslen skal afvises.