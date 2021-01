Se billedserie De to lave huse lige overfor udgangen fra perronen på Helsingør Station er ikke bevaringsværdige, og den nuværende ejer har store planer for den smalle grund. Illustration: Dall & Lindhardtsen.

Vil bygge højt på lille grund foran travl station

Ejer af to bygninger ud til Jernbanevej ønsker at opføre 12 lejligheder i 4,5 fem plan. I strid med lokalplan, siger forvaltning.

Helsingør - 08. januar 2021 kl. 10:00 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Coronakrise eller ej. Lysten til at investere i ejendomsprojekter er fortsat tilstede. På årets første møde i By-,Plan- og Miljøudvalget er endnu et markant projekt på dagsordenen.

Denne gang har ejeren af ejendommene Jernbanevej 4 og Bramstræde 1A, som ifølge Tingbogen er Lona Inge Vick fra Hornbæk, gennem advokat Ken Torpe Christoffersen indsendt en ansøgning om dispensation for lokalbanen for Helsingørs indre by.

Dispensationen skal muliggøre et projekt udarbejdet af den lokale tegnestue Dall & Lindhardtsen. Bygningerne er i dag i 2 og 1,5 etages højde, og huser blandt andet noget af kinesisk restaurant og indtil fornylig også Forex's vekselbureau.

I planen skal de nuværende bygninger rives ned og omdannes til et byhus opført i mursten på saddel- eller mansardtag i 4,5 etager. Der skal fortsat være erhverv i stueetagen og derudover 12 lejligheder. Lejlighederne vil blive indrettet med altaner/terrasser ud mod gården og vil blive indrettet med elevator, og bliver således også senioregnede.

Langt fra lokalplanen Projektet er imidlertid meget langt fra både den gældende lokalplan for Helsingør Bykernes ånd og bogstav, vurderer forvaltningen.

Lokalplanen giver for eksempel kun mulighed for at bygge i 2,5 etager og en bebyggelsesprocenten på 110. Projektets er derimod på 300 til 400!

Omvendt vil det ikke være ulovligt at give en dispensation, da der er naboejendomme på 5 etager, som dog er opført før lokalplanens tid.

Det ændrer dog ikke på, at forvaltningen i Administrationen klart indstiller, at man ikke går videre med det nuværende projekt. Det skyldes også, at der er en lang række andre problemer med projektet i forhold til friareal, ligesom indbliks- og skyggegener for naboejendomme og gårdrum er uafklaret, fremgår det af sagsfremstillingen. I stedet lyder embedsmændenes indstilling, at bygherren bliver informeret om, at projektet skal overholde lokalplanen.