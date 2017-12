Vil bygge fire villaer på strandvejs-grund

Til gengæld fik ejeren af grunden, som selv har bopæl lige syd for adressen, tilladelse til at nedrive den markante og delvist bevaringsværdige villa Møllebakken, som senest fungerede som hovedbygning for Efterskolen Øresund. En nedrivning, som også mødte kritik blandt både naboer og folk med interesse for den lokale kulturhistorie.

På mødet i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i aften onsdag er et nyt og mindre boligprojekt på dagsordenen, da udvalget skal tage stilling til et nyt projekt udarbejdet af Tegnestuen Møllen, som består af fire villaer placeret på toppen af grunden, hvilket tager hensyn til kystskrænten. Der er tale om villaer i to plan, som får hver deres indkørsel til Gl. Strandvej. I samråd med arkitektfirmaet har forvaltningen i Center for By, Land og Vand udarbejdet et forslag til lokalplan for projektet, som forvaltningen har indstillet til godkendelse.