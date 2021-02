Her er den overordnede bebyggelsesplan for området. Bemærk blandt andet, at planen også giver mulighed for byggeri ud mod Kongevejen. Illustration: Helsingør Kommune

Vil bygge 900 boliger i ny bydel

Og nu rykker et projekt tættere på, som giver muligheder for mellem 700 og 900 boliger plus erhverv og enkelte butikker i området, der får navnet Cinemabyen. Der er nemlig lagt op til, at i første omgang Helsingør Kommunes by-, plan- og miljøudvalg torsdag aften godkender et udkast til en visionsplan, der skal senere skal danne grundlaget for lokalplaner for de enkelte projekter, som flere forskellige investorer står bag.