Vidne i LTF-sag: - Jeg måtte flygte ud af byen

Fredag fortsatte sagen, hvor fire unge mænd med tilknytning til bandemiljøet var tiltalt for at have afpresset en bekendt. En stribe af politifolk i skudsikre veste sad langs den ene væg, en stribe mere foran den anden væg. En håndfuld betjente vogtede salen ude fra, mens et par stykker satte sig blandt tilhørerne på de grå stole bagerst i lokalet. Her sad også en mor, en farmor, en far og vennerne til de fire tiltalte, der efter ordrer fra dommeren netop havde forladt salen. Nu var det den forurettedes tur til at svare på strømmen af spørgsmål fra anklageren, og her ønskede forurettede bestemt ikke, at de tiltalte skulle være tilstede.

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg skrider, hvis de skal sidde herinde imens. Så må I anholde mig, hvis det er det, I vil, lød det fra forurettede.

- Hvorfor vil du ikke være her, hvis de er her?, spurgte en af forsvarsadvokaterne, der mente, at grundlaget for, ikke at lade de tiltalte overvære forurettedes vidneudsagn, var for tyndt.

- Jeg vil ikke se dem igen, og det havde jeg indtillet mig på og fortalt politiet. Jeg kommer til at tilbageholde en masse detaljer, fortalte han, mens hans ben trippede om kap under stolen, og hans hænder først fandt ro, idet han placerede dem bag nakken.

En sag om afpresning

Fredag var anden og sidste retsdag i en sag om afpresning, der begyndte ved Retten i Helsingør tirsdag eftermiddag. Alle tiltalte havde allerede afgivet forklaring, og dommeren indgik nu et kompromis med den forurettede og forsvarsadvokaterne.

- Du svarer på anklagerens spørgsmål, mens de tiltalte ikke er tilstede. Når forsvarsadvokaterne skal stille deres kontraspørgsmål, så indhenter vi de tiltalte igen og placerer dem nede på tilhørsrækkerne, afgjorde dommeren.

Fra et lytterum uden for retssalen kunne de tiltalte følge med i den forurettedes forklaring, der berettede om afpresning af 30.000 kroner og trusler om knivstik og kugler for panden, hvis den forurettede gik til politiet. Forurettede var uforstående overfor, hvorfor han skulle betale dem 30.000 kroner. Han mente selv at have lånt en af de tiltalte 10.000 kroner. Penge han havde hævet i en automat i Prøvestenscenteret, og som han aldrig havde set siden.

Flygtet fra byen

- Er du sikker på, at det er min klient, der skylder dig penge. Han siger nemlig, at du lånte penge af ham?, spurgte en forsvarsadvokat, da han fik ordet. Hans klient og tiltalte i sagen, sad nu igen i salen. Det samme gjorde de tre andre medtiltalte.

Fra tilhørsrækkerne kunne de høre, forurettede klart og tydeligt og uden tøven svare: ja.

Han vendte på intet tidspunkt blikket tilbage mod de tiltalte. Han havde ellers kendt dem længe. Alle havde de boet på Vapnagaard i en lang årrække, og flere af dem havde købt stoffer af hinanden. Men nu var det slut. Forurettede flyttede fra Vapnagaard og til en helt ny by for at finde tryghed, og komme ud af sit hashmisbrug.

- De har truet mig med LTF og sagt, at jeg skulle arbejde for en af dem, hvis jeg ville føle mig sikker. Det ville jeg ikke, fortalte forurettede, der mente, at han ikke havde gjort de tiltalte noget, men blot havde forsøgt at få sine penge igen.

Dommen

Truslerne skulle ifølge forurettede være sket på en parkeringsplads ved Vapnagaard, og her mente forurettede, at en af de tiltalte måske skulle have været i besiddelse af en kniv. Ifølge de tiltalte er det korrekt, at de løb ind i forurettede, men alle nægter de at have været truende overfor ham.

Tre ud af de fire tiltalte har for retten bekræftet af de er medlemmer af banden LTF.

- Du overlevede, og husk det er meget strafbart, hvis nogen i salen gør dig noget, som følge af denne retssag. Med de ord takkede dommeren den forurettede. Der forlod salen af bagvejen.

Alle tiltalte blev frifundet for afpresning, men dømt for vidnetrusler. Alle fik de en dom på tre måneders ubetinget fængsel. Ingen af dem havde fredag aften udtrykt, at de ønskede at anke dommen. De fire dømte blev anholdt tilbage i december og har derfor udstået deres straffe.

