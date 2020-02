Vidne blev mistænksom efter bilbrand: Mænd blev opdaget med benzindunke

Natten til torsdag omkring klokken 00.18 blev der sat ild til en bil, som var parkeret ved Rasmus Knudsens Vej i Helsingør. Et opmærksomt vidne så tre mænd sidde i en anden bil tæt på branden, som ifølge vidnet, sad og trykkede sig lidt. De tre mænd som var i alderen 16 - 18 år blev senere mødt af en politipatrulje ved Helsingør Havn. Her fandt politiet benzindunke i deres bil, og de blev derfor sigtet for forsætlig brandstiftelse.