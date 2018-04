Video: Et pust fra prinsessens fabelagtige bil

Søndag klokken 11.00 på Danmarks Tekniske Museum fik publikum en enestående chance for at se bilen blive startet og se, hvordan den kører. Det var et historisk vingesus med et pust af benzinos og udstødningsgas fra den gamle bil, der nåede at køre omkring 30.000 kilometer på ganske få år. Starten trak dog ud, og Per Nielsen og Mikkel Posselt virkede på et tidspunkt en anelse usikre på, om det overhovedet ville lykkedes. De er frivillige på Danmarks Tekniske Museum, og de har blandt andet været med til at gøre den gamle, royale bil køreklar, så den fra tid til anden kommer ud at køre.