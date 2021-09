Victor Nika er for nu godt tilfreds med at komme på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter på ny. Dog har han fået at vide, at han skal lede efter en bolig, så han kan flytte derfra. Her er han fotograferet i den gamle børnehave på Hobrovej 23. Foto: Thomas Kellermann

Victor er tilbage på genoptræningscenteret, han blev sendt væk fra

Brandfare har medført, at de borgere, der var indlogeret i den forladte børnehave på Hobrovej, skulle flytte. Victor Nika er tilbage på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, hvor han var smidt ud fra. Først prøvede man dog, om han kunne være på hotellet, hvor andre hjemløse skulle have hjulpet ham.

Helsingør - 10. september 2021

Den forladte og nedslidte børnehave på Hobrovej 23 i Helsingør havde ikke bare manglende tilladelse til beboelse, som det er blevet beskrevet i Frederiksborg Amts Avis.

Bygningen udgjorde også så stor en brandfare, at kommunen onsdag med det vons sendte alle de hjemløse beboere, der var indlogeret, væk efter en besigtigelse.

Et af problemerne var, at en brand givetvis ville have spredt sig hurtigt, og det er svært at forestille sig nogen, for hvem det havde været et større problem, end Victor Nika.

Som han også tidligere har forklaret til avisen, er hans hofte knust som følge af et biluheld, hvorfor han er meget svagt gående og bruger rollator. Alligevel fik han efter eget udsagn at vide, at han var »nok genoptrænet« og blev derfor sendt væk fra Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og altså til den gamle børnehave på Hobrovej 23.

Men nu er han tilbage i Snekkersten på centeret, der tidligere havde navnet Poppelgården.

- Det er jeg glad for, men nu må vi se, hvor længe det varer, siger Victor Nika fra sit nye - og på samme tid tidligere - bosted.

To andre beboere fra børnehaven er indlogeret på »House by Heart«, der yder leje på uge- og månedsbasis på Fabriksvej i Helsingør. Og til at begynde med tog Victor Nika med derud i taxa, ligesom de andre borgere havde fået stillet til rådighed. Ifølge ham var rationalet, at de to andre, der altså bor på House by Heart, skulle have hjulpet Victor Nika. Men en grusvej ved lejligheden gjorde det umuligt for ham at komme bare lidt rundt, hvorfor han altså måtte drage i en ny taxa til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.

Vil væk Fremtiden for Victor Nika er fortsat uklar, om end han har fået at vide på centeret, at han skal lede efter en bolig.

For Kim Jensen og den anden beboer, der er på House by Heart, er det heller ikke sikkert, hvad fremtiden bringer.

- Jeg er selvfølgelig glad for at komme herhen, men jeg kan ikke finde plads på noget herberg, og jeg har ikke lyst til at blive boende i Helsingør Kommune, uddyber Kim Jensen, der også fortæller, at en af borgerne fra Hobrovej er flyttet til herberget i Fiolgade i det centrale Helsingør.

Hverken Victor Nika eller Kim Jensen kan sige noget om tidshorisonten for deres nye, midlertidige bopæle. Dog understreger Pernille Madsen, der er chef for Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune, at rådgivere og fagpersonale i dialog med borgerne vil arbejde videre med løsninger til beboerne fra Hobrovej 23.

