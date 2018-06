André Andersen har skabt Wordsfestivalen i et samarbejde med Kasper Sørensen. Foto: Patrick Lauritzen Foto: SPLITART.DK

Viceborgmester fortæller røverhistorier på rådhuset

Helsingør - 06. juni 2018 kl. 10:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Wordsfestivalen, som er Nordens største for professionel livefortælling, åbner torsdag og varer fire dage. Det lyder i sig selv som en røverhistorie, men den er god nok. Når Wordsfestival for 6. år i træk indtager hele byrummet i Helsingør, bliver det ikke kun med deltagelse af nogle af Danmarks og Europas bedste professionelle fortællere, det bliver også med live optræden af to byrådspolitikere, der uforfærdet kaster sig ud i fortællingens fine kunst. Det er måske ikke helt fair, at kalde dem amatør fortællere, men det er kulturudvalgsformand Henrik Møller og byrådsmedlem Christian Donatzky altså i denne sammenhæng.

Fortællingernes by

Siden 2013 da Wordsfestival havde premiere på Kronborg Slot, har Helsingør været fortællingernes by i bogstavelig forstand, idet byen hvert år er en aktiv medspiller i festivalen. Sidste år ved pop up fortællesteder hos blandt andre byens barber og tatovør, men i år tager festivalledelsen skridtet endnu videre og inddrager ikke alene nogle af byens mest berømte og historiske bygninger og steder, man inddrager også aktivt byens politikere.

- Vi har altid bestræbt os på ikke alene at give publikum en fantastisk oplevelse, og på at udfordre vores fortællere, men også på at skabe nogle oplevelsesrum, hvor byen bliver andet end en kulisse, fortæller André Andersen, der selv er både aktiv fortæller og leder af festivalen.

- Vores ambition er, at i år skal den historiske by, og den moderne fortælling smelte sammen, og kender man bare det mindste til Helsingør, så ved man, at der gemmer sig en god historie i stort set hver eneste brosten. Det spændende bliver nu, om der så også gemmer sig en god i historie i vores politikere, som vi har inviteret med på holdet, fortsætter André med glimt i øjet.

Hele byen benyttes

Wordsfestival finder sted 07. - 10. juni over hele Helsingør. Det er altså byen, der sætter rammen og blandt scenerne kan nævnes: Koneloftet på Klostret, Skipperens Sovekammer på Skibsklarerergården og ikke mindst Helsingør Kirkegård, hvor der om søndagen bliver nogle helt unikke rundvisninger med fortællinger frit over de ægte historier, som kirkegården gemmer på.

Fortællerne vil være en bred sammensat skare af både danske og internationale professionelle historiefortællere og igen i år uddeles Wordspriserne, som en anderkendelse af landets bedste LIVE fortællere, ved lørdagens Late Night Show kl 20.45.

Hele programmet kan ses på og billetter købes via www.wordsfestival.dk eller billetten.dk