Vi vil udvikle - ikke afvikle museerne

Af Michael Mathiesen (C), Silas Drejer (A), næstformand, Betina Svinggaard (A), Daniel Boalth Petersen (A), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C), Helena Jørgensen (Ø)

- alle medlemmer af Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune

For mere end 100 år siden udtalte folketingsmedlem K. Lauridsen, at der ud over kønsdriften ikke er andre drifter, der sætter lidenskaber så meget i bevægelse som togdriften. Efter at have fulgt den lokale debat de seneste uger, må det være oplagt at tilføje, at museumsdriften tåler sammenligning med de to øvrige drifter.

Det er grundlæggende enormt positivt, at der er så mange, der engagerer sig i debatten og har så mange holdninger og ønsker til, hvordan vi bedst formidler vores fantastiske historie her i Helsingør Kommune. Problemet er dog, at den i mange tilfælde hviler på forkerte antagelser om, hvad der ligger til grund for kulturudvalgets beslutning, og hvad det er vi har besluttet, og det har i mange tilfælde afsporet debatten.

Derfor mener vi, at det er på sin plads, at vi fra et samlet udvalg præciserer, hvad det er et enigt udvalg har besluttet. For selvom det nogle steder fremstår som om, at vi er i gang med at afvikle museerne, så handler det lige præcis om det modsatte. Nemlig udvikling. I en årrække har besøgstallene skrantet, og vi har ikke fået nok ud af vores fælles historie og kulturarv. Derfor burde vi kunne få mere ud af de næsten 7 millioner kroner, vi hvert år bruger på vores museer.

Potentialet er efter vores mening stort. Men det kræver, at vi tænker i nye baner og fokuserer på de væsentlige dele af vores historie.

Først og fremmest skal vi fokusere på Sundtoldens historie med Kronborg, havnen og den historiske by i centrum. Sundtolden formidles i dag primært gennem Skibsklarerergården og ved Sundtoldsmarkedet. Fortællingen fortjener langt større bevågenhed, da det er den, som historisk set har haft langt den største betydning i forhold til at placere Helsingør på det nationale og internationale landkort.

Helsingørs industrialisering og perioden som værfts by, falder naturligt i forlængelse af historien om Sundtolden. Derfor er værftsmuseet og alle de maritime tiltag i kulturhavnen stadig vedkommende, og en særdeles vigtig del af fortællingen.

Endelig er det vigtigt at pege på, at Helsingør har en af Europas bedst bevarede historiske bykerner, takket være fremsynede bevaringsfolk i kommunen i 1960erne- og 70erne. I få andre byer kan man opleve så mange smukt restaurerede huse, i arkitektoniske stilarter der spænder fra 1500-tallet og frem til nu. Det er også en vigtig del af den historie vi skal værne om, og sørge for bliver formidlet.

Når det handler om Flynderupgaard, så har man også kunne få det indtryk, at vi er i gang med at nedlægge stedet. Intet kunne være mere forkert. Planen er, at Flynderupgaard skal have nøjagtig de samme midler i fremtiden, som de får i dag, til at drive det fantastisk sted i udkanten af Espergærde. Men vi mener, at den nuværende placering som en del af museumsvæsnet hæmmer udviklingen af det store potentiale vi ser for stedet.

De seneste år er det nemlig i høj grad lykkedes at gøre Flynderupgaard til et lokalt samlingssted med dyrehold, Spisehus og en masse aktiviteter, som bliver udvidet fra år til år. Ved at frisætte Flynderupgaard fra de øvrige museer giver vi stedet mulighed for at udvikle sig til et samlingspunkt for kommunens borgere, men også for de besøgende der helt sikkert med tiden vil komme for at opleve Nationalparken Kongernes Nordsjælland.

Vi vil naturligvis ikke fjerne alt det historiske fra Flynderupgaard, men vi vil tilføre en hel masse nye historier, som derved kan give borgere i alle aldre nogle fantastiske oplevelser tæt på natur og historie.

Så der er på ingen måde taler om, at vi er i gang med at afvikle hverken museerne i Helsingør eller Flynderupgaard. Tværtimod er vi sikre på, at vi har mulighed for at puste nyt liv og give endnu flere mulighed for at opleve den fantastiske historie, som vi kan byde på i vores kommune.