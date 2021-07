Helsingør Gymnastikforening har haft træning i denne hal på Helsingør Gymnasium siden 2015, men samarbejdet med gymnasiet er ifølge foreningen ikke det bedste. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Vi opføre helt nyt gymnastikhus i biograf-bydel

Helsingør Gymnastikforening drømmer om et gymnastikkens hus i den nye Cinema-bydel. Investor er interesseret, oplyser foreningen.

Helsingør - 14. juli 2021

Medlemmerne af Idræts- og Fritidsudvalget blev på det sidste møde før sommerferien præsenteret for et større projekt om et såkaldt »gymnastikkens hus«, som blandt andet findes i Kokkedal i Fredensborg Kommune.

Bag projektet står Helsingør Gymnastikforening, der i dag træner i Helsingør Gymnasiums idrætshal. Projektet skal ifølge foreningen være til at sikre en fordobling af medlemstallet.

Ønsket handler om en hal indrettet specielt til gymnastik, og som kan anvendes langt oftere end de nuværende lejede lokaler i gymnasiets nyere hal.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at foreningen er i kontakt med en investor, der er interesseret i at opføre og udleje hallen. Ligeledes skulle foreningen være i indledende dialog med grundejerne i Cinema Byen bag biografen Cinema Center og Rønnebær Allé, fremgår det af mødereferatet. Der er dog endnu ikke indgået nogen aftaler.

Utilfredshed med gymnasium

Det fremgår af sagen, at foreningen er utilfredse med forholdene i den ellers forholdsvis nye idrætshal ved gymnasiet. Det skyldes, at gymnasiet kan aflyse træningstider, hvis det skal bruge hallen til andre formål, og at det ifølge gymnastikforeningen ofte sker med kort varsel.

Foreningen er kort fortalt ikke tilfredse med de faciliteter, som bliver stillet til rådighed af kommunen.

I forbindelse med sagen ønsker foreningen, at de forskellige tilskud til lokaler, husleje, aktivitets og foreningsstøtte kan indgå i budgettet for den nye bygning.

Stor idrætsgren Forvaltningen i Center for Skole, Dagtilbud, Skole. Fritid og Idræt er enige med foreningen i, at gymnastikken er en stor idrætsgren i kommunen med store muligheder. Faktisk er der 2.171 medlemmer fordelt på 12 foreninger. Der er tale om en breddeidræt med mange udøvere i den yngste målgruppe. Men forvaltningen vurderer imidlertid ikke, at tilskuddene fra kommunen bare kan indgå i budgettet for en ny hal. Det skyldes blandt andet, at kommunen ikke bare uden videre kan opsige aftalen med Helsingør Gymnasium, og der samtidig vil være tale om en serviceudvidelse. Med andre ord vil der være tale om en støtte, som vil skulle indgå i budgetforhandlingerne.

Tilgengæld sagde et enigt Idræts- og Fritidsudvalg ja til, at projektet skulle indgå i den planlagte »Udviklingsplanen for Helsingør-området« på idrætsområdet, der sættes i gang til efteråret, og som også skal afdække fremtidige lokalebehov, fremgår det af referatet.