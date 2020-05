Hannah Wagner Höegh fra 3.f på Espergærde Gymnasium og HF fortæller om studie- og studenterliv i en coronatid.Foto: Presse

Vi håber, vi kan »redde« lidt af vores studentertid

Helsingør - 06. maj 2020

Det er hårdt og anderledes, men vi gennemgår det her i fællesskab, fortæller elevrådsformanden på Espergærde Gymnasium og HF, Hannah Wagner Höegh, der bliver student til sommer. EG's elevrådsformand, Hannah Wagner Höegh fra 3.f, navigerer, ligesom resten af skolens elever, i den nye virkelighed. Hun er sammen med de andre afgangselever mødt til fysisk undervisning, og det er hun lykkelig for at få lov til. Samtidig er hun talerør for en årgang, som skal affinde sig med, at deres sidste tid på skolen ser helt anderledes ud, end de havde forestillet sig.

Blandede følelser - Det har været med lidt blandede følelser, at vi er vendt tilbage til EG, men først og fremmest har det været rigtig dejligt at se sin klasse og sine lærere og slippe for "kun" at mødes digitalt. Det motiverer på en helt anden måde, at vi kan grine og snakke sammen. Alle de nye regler og forbehold skal man så lige vænne sig til. Vi spritter og vasker hænder og sidder med god afstand, og det kører egentlig godt, men man mangler et kram fra en ven på en dårlig dag og et klap på skulderen på en god.

Savner fællesskabet - Og så mangler vi det store fællesskab. Vi savner 1. og 2.g'erne og 1.hf'erne, at samles på torvet og at ses nede i kantinen hos Bjarne. Men vi har ikke mistet humøret, vi er jo alle i samme båd, og det er måske det, EG-ånden handler om for tiden. At vi gennemgår det her i fællesskab.

- Vi mødes også virtuelt på tværs af årgangene. Vores elevrådsmøder er blevet til videokonferencer i TEAMS, og det fungerer bedre, end jeg havde troet. Der er selvfølgelig ikke den samme stemning, som når vi alle sidder i samme lokale og hygger os, men sådan er det jo, og det vigtigste er, at der stadig er et forum, hvor eleverne bliver hørt.

Traditionerne - Noget af det, der fylder meget for afgangseleverne, er alle de traditioner, som er forbundet med at blive student. Vi er super ærgerlige over, at vi ikke får den store og måske mest af alt frie afslutning, vi havde glædet os til. Vi er udmærket klar over, at vores fejringer ikke er det vigtigste i verden. Ikke desto mindre betyder det stadig meget for os, og vi krydser fingre for, at vi får lov til nogle af tingene - om vi så må gøre dem anderledes end normalt.

- Sammen med en af mine klassekammerater, Emma Heimann, har jeg lavet et særligt udvalg, der kan komme med gode idéer til, hvordan den sidste tid kan blive festlig. Hun og jeg har lavet en gruppe på Facebook, hvor alle afgangselever kan komme med kreative forslag til f.eks. translokation og dimittendmiddag samt de mindre traditioner, som at man får sin hue på EG efter sidste eksamen osv. Ledelsen støtter initiativet, for de har jo heller ikke været i en situation som den her før, hvor ALT skal tænkes helt om. Så vi håber, at vi kan få "reddet" lidt af vores studentertid, for alt andet ville simpelthen være så ærgerligt.