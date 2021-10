Se billedserie Helene Liliendahl Brydensholt og Lone Grønhøj Frandsen har oplevet stor interesse for det tværpolitiske grønne forum, og er spændte på, hvor stor rolle, som klima og miljø kommer til at spille i valgkampen. Foto: Andreas Norrie

Vi er meget forskellige - men vi er enige om at gøre det grønne konkret

Kandidaterne Lone Grønhøj Frandsen (S) og Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) startede denne sommer et grønt tværpolitisk netværk for byrådskandidater. Og det er netværk, som har fået medlemmer fra EL til NB. Tirsdag er netværket klar til stort offentligt møde.

Helsingør - 10. oktober 2021 kl. 04:50 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det var et et opslag på Facebook og en efterfølgende gåtur i Teglstrup Hegn, som i sommeren førte til, at der blev oprettet et tværpolitisk grønt netværk for byrådspolitikere med særlig interesse for natur, klima og miljø.

- Vi gik en lang tur herude i skoven for at finde ud af om vi kunne godt nok med hinanden til at starte netværket, forklarer den socialdemokratiske byrådskandidat Lone Grønhøj Frandsen, da avisen møder hende i hjemmet i Hellebæk sammen med medstifteren Helene Liliendahl Brydensholt. For begges vedkommende er det første gang, at de forsøger at blive valgt til byrådet.

Og da idéen begyndte at blive konkret, så viste det sig, at interessen fra andre menige kandidater var stor - og nok også fra andre steder end de to kandidater havde regnet med.

- Enhedslisten var også hurtigt på banen. Men ellers var det Max Tranebæk fra DF og Jeanne Højstrøm fra Nye Borgerlige, som meldt sig først på banen, fortæller Helene Liliendahl Brydensholt.

Derefter fulgte også Liberal Alliances Kira Danholm med i netværket, som nu har medlemmer fra de fleste partier.

- Vi er meget forskellige mennesker. Jeg tror faktisk ikke jeg har diskuteret med mennesker, der er så forskellige, siden jeg var i mødregruppe, siger Lone Frandsen med et grin.

På møderne i netværket er der blevet diskuteret alt fra Øresunds vandmiljø, kloakker, biodiversitet og bæredygtigt byggeri.

Som et fælles fokus for diskussionerne er, at det handler om konkrete løsninger, og ikke skåltaler og visionsmål.

- Det er jo ikke så svært at eksempelvis sige, at vi vil have separatkloakeret hele kommunen for at undgå overløb til havet i 2030 eller 2040, lyder det fra Lone Frandsen .

Den konkrete tilgang til diskussionerne skyldes også, at medlemmerne på hver deres måde har erfaringer med området.

- Eksempelvis Malthe fra EL er ansat i Forsyning Helsingør som energiplanlægger, Max fra DF er VVS'er, Kira fra LA er bygningskonstruktør og ved meget om bæredygtigt byggeri og Mette fra Alt arbejder med biodiversitet, siger Helene Brydensholt.

Ingen røvsyg paneldebat Efter netværkets fysiske møder er man nu klar til at brede debatten ud op til kommunalvalget. Det kommer til at ske ved et utraditionelt politisk møde, hvor de fremmødte skal tage

- Vi har valgt, at vi ikke gider have en røvsyg paneldebat, og derfor bliver det en dilemmadebat, hvor vælgerne både kan udfordre sig selv og os politikere, siger Helene Brydensholt.

- Det er jo sådan, at mange af de lavthængende frugter er taget, når det kommer til miljø og klima. Men hvor er meget er vi selv villige til at betale eller ændre livsstil?, siger Lone Frandsen.

Alle er velkomme til møde i Toldkammeret, som finder sted 12. oktober klokken 19.00 til 21.30. Tilmelding skal ske til liliendahl9@hotmail.com