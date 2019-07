De 1100 ansatte er optaget af at levere en ordentlig ældrepleje. Arkivfoto: Anne-Christine Bærentzen

Vi er ikke perfekte

Helsingør - 19. juli 2019 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debathelsingoer:

Af Margrethe Kusk Pedersen

Centerchef for Sundhed og Omsorg

Fra Helsingør Kommunes side er vi alle ugens syv dage optaget af at levere en værdig ældrepleje både på plejecentre og i hjemmeplejen. Vi er ca. 1.100 ansatte, der hver dag har tæt kontakt til kommunens ældre borgere. Og med mit kendskab til medarbejderne, ved jeg, at de vitterligt både knokler for og brænder for sagen. Ældreområdet er et af kommunens kerneområder - så enkelt er det.

Men - selvom plejen og omsorgen for vores ældre hver dag fungerer i en fin og fast rytme, begår vi selvfølgelig også fejl. Også selvom vi gør alt for at undgå og hele tiden lære af tidligere fejl. Når det kommer til sagen om den borger, som Frederiksborg Amts Avis har omtale af i indlæg i torsdagsavisen, har vi begået fejl - nemlig i forbindelse med en sygemelding fra en lørdagsvagt, der skulle have besøgt borgeren. Det resulterede, så vidt jeg kan se i dokumentationssystemet, i forsinket besøg og dermed forsinket omsorg den lørdag, og det beklager jeg dybt.

Jeg tror også, at kommunikationen med borgerens niece kan blive bedre. Hvis Karen Rohde fx foretrækker kommunikation per mail fra visitatorer, skal vi forsøge at tune ind på det, i stedet for at ringe til hende for at vende aktuelle problematikker.

Til gengæld kan vi ikke leve op til ønsker om assistenter af et særligt køn, og vi kan heller ikke love, at der kommer samme assistenter hver gang.

Også selv om jeg sagtens kan forstå ønsket. Det ville bl.a. slet ikke være til at skaffe medarbejdere nok, hvis man skulle forestille sig sådan en ordning. Jeg kan dog se, at der er meget faste hjælpere hos borgeren, og det ofte handler om, at den der skal være med som andenhjælper i hjemmet ikke nødvendigvis kender borgeren.

Karen Rohde spørger videre ind til, om der er rationering mht. bleer. Svaret er klart - det er der IKKE. Blebehov skal vurderes individuelt ud fra borgerens behov. Men - der er dels en plan for, at vi ikke smider for mange ubrugte bleer ud. Sundhedsstyrelsens retningslinjer betyder nemlig, at så snart en pakke bleer er bragt ud i et hjem OG ÅBNET, må pakken med bleer ikke - hvis borgeren fx flytter på plejehjem eller skal skifte bletype - bringes videre til et andet hjem. De skal smides ud. Derfor er der ikke store rationer i den enkelte hjem.

Dernæst har vi noteret et markant overforbrug af bleer hos nogle borgere, hvor borger og medarbejdere selv har haft adgang til at bestille direkte hos leverandøren. Vi har kunnet se, at der er blevet bestilt markant flere bleer, end der er blevet skiftet. Derfor har vi reduceret adgangen til at bestille, og vurderet borgernes behov på ny. På den måde forventer vi et mindsket spild i størrelsesordenen +100.000 kr. Penge som jo sagtens kan bruges i ældreplejen. Vi ser nu på igen, om denne vurdering har været rigtig hos den pågældende borger.

Med ovenstående håber jeg, at Karen Rohde har fået svar på nogle af sine spørgsmål. Er der stadig usikkerhed, håber jeg at få kontakt til hende i indeværende uge. Samtidig planlægger vi et nyt visitationsbesøg efter ferien, hvor der bl.a. kan drøftes plejehjemsplads. Men - ud over Karen Rohde håber jeg nu også alle andre, der læser med, har fået et mere nuanceret indtryk af den tilgang og den indsats vi gør i hjemmeplejen og på kommunens plejehjem. Vi er ikke perfekte - vi begår fejl - men vi forsøger hver eneste dag at gøre vores yderste for, at kommunens ældre borgere oplever en værdig pleje og omsorg. Har man negative oplevelser med Helsingør Kommunes ældrepleje, vil jeg opfordre til, at man altid henvender sig til mig eller lederne i hjemmeplejen eller plejehjemmene, så vi hurtigst muligt kan rette op på det.