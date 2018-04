Vi elsker bibliotekerne, men lader bøgerne stå

Siden 2013 er besøgstallet steget med 17 procent - alligevel bliver der i dag udlånt markant færre bøger, lydbøger, film, musik og spil end hidtil. Antallet af udlån er faldet med godt 20 procent siden 2013, og det er ifølge bibliotekschef i Helsingør Kommune, Søren Mørk Petersen, et udtryk for udviklingen i folks brug af medierne.

Ligeledes viser den, at det er en generel tendens, at flere oftere lægger vejen forbi biblioteket. Besøgstallene er nemlig steget fra 34 millioner i slutningen af nullerne til godt 38 millioner i 2015.

Det digitale bibliotek Mens bibliotekerne kæmper med færre og færre udlån, benytter de mange besøgende sig i stedet af bibliotekernes andre tilbud for både store og små. I 2017 benyttede en stor gruppe brugere bibliotekets digitale tilbud, som kan tilgås hjemme fra sofaen. Over 16.670 lyttede til netlydbøger, og over 14.400 gange blev der hentet ebøger fra de digitale reoler.

- Vi skal i fremtiden gøre endnu mere ud af at reklamere for vores digitale tilbud. Vi laver blandt andet en kampagne, siger Søren Mørk Petersen.

- I takt med mediernes udvikling, må vi også udvikle vores metoder og tilbud, så vi i fremtiden kan blive ved med at leve op til kravet om at give borgerene lige adgang til litteratur og viden, siger Søren Mørk Petersen.

Han mener blandt andet, at bibliotekerne skal være med til at lære børn og unge, hvordan de selv kan søge deres information på internettet.

- Hvor folk tidligere lånte bøger på biblioteket, hvis de skulle vide noget om et bestemt emne, så ser vi i dag en mediebrug hvor folk ofte søger information og viden på internettet. Så derfor er det også en stor opgave for bibliotekerne at hjælpe til med at gøre folk bedre til at begå sig på internettet, fortæller Søren Mørk Petersen om bibliotekernes nye rolle.