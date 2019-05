Veteran vil hjælpe sine kollegaer og deres familier

- Jeg skulle lede redningskommandoen. Nogle var blevet dræbt, andre såret. Jeg fik hjælp af den eneste mand, der var sluppet uskadt fra ulykken, fortæller Lars Kongsted. I 1974 blev han udsendt til Cypern som løjtnant - kun 23 år gammel. Konflikten mellem de græske og tyrkiske cyprioter var spidset til, efter at præsident Makarios var blevet afsat, og snart var der igen sammenstød mellem øens to befolkningsgrupper. Som en del af Danmarks styrker på øen deltog Lars Kongsted i FN's fredsaktion, der havde været i gang, siden konflikten brød ud i 1964. Arbejdet bestod i at skabe mere tryghed blandt befolkningen og samtidig sikre, at konflikten ikke udviklede sig til en international kamp. De fleste opgaver var fredelige, men særligt en opgave satte sine spor hos den unge løjnant.

