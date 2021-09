Pernille Vermund og Mette Thiesen i Hillerød. Arkiovfoto: Martin Warming

Vermund i juridisk infight mod bokseinstruktør: Her er dommen

Mahmoud Loubani har før haft held med at sagsøge fremtrædende skikkelser i Nye Borgerlige for injurier. Men for ham var tredje gang ikke lykkens gang, da Pernille Vermund tirsdag blev frifundet.

Helsingør - 07. september 2021 kl. 13:02 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, skal ikke betale erstatning til bokseinstruktør og personlig træner Mahmoud Loubani. Det slår Retten i Helsingør fast tirsdag, oplyser Mahmoud Loubanis advokat, Christian Jensen.

Mahmoud Loubani og Pernille Vermund var i retten 10. august, fordi hun i et kommentarspor på Facebook havde linket til et blogindlæg, der blandt andet beskrev, at Mahmoud Loubani ønsker, at »USA - islams fjende nummer ét - bliver tilintetgjort«. Retten fandt dog, at Pernille Vermunds kommentar ikke kunne tolkes på den måde, at hun tilslutter sig indholdet i blogindlægget.

- Den begrundelse kan jeg ikke tilslutte mig, siger Christian Jensen, der samtidig oplyser, at dommen ankes til Højesteret.

Tredje sag Sagen var ikke den første, hvor Mahmoud Loubani har sagsøgt Nye Borgerlige. Før har han sagsøgt medstifter af Nye Borgerlige Svend Pedersen, efter han blandt andet havde skrevet på Facebook, at "Terroristsympatisøren Mahmoud Loubani glæder sig til, at terroristerne tilintetgør USA". Og før det folketingsmedlem Mette Thiesen - og det er her, man skal spidse øre, selv for at forstå den relativt simple sag, der er tale om, med Pernille Vermund og Mahmoud Loubani.

Mahmoud Loubani sagsøgte Mette Thiesen, efter hun på sin hjemmeside omtalte ham som "terrorsympatisør", fordi han ifølge Mette Thiesen havde udtryk sympati for Omar El-Hussein, der angreb synagogen og Krudttønden i 2015. Det endte i december 2019 med, at Mette Thiesen skulle betale 15.000 kroner til Mahmoud Loubani i erstatning.

Herefter skrev debattøren Karen West så et Facebook-opslag, hvori hun stillede sig undrende over, at så mange støttede Mette Thiesens modstander, altså Mahmoud Loubani. Her linkede Pernille Vermund så til førnævnte blogindlæg i kommentarsporet sammen med teksten »han har i hvert fald andre værdier end os andre«.

Og det er altså dét, der fik Mahmoud Loubani til at trække Pernille Vermund i retten - eller ringen, om man vil.

Pernille Vermunds forklaring i retten i august lød, at hun såmænd bare ville komme Karen Wests undren til livs, fordi Mahmoud Loubani tidligere har været ungdomsvært på DR.

- Så deler jeg det her link, som viser, at han er kendis og har været med i en række programmer. Jeg satte bare linket ind som forklaring på, at det er måske derfor, folk sympatiserer med ham, sagde hun i retten, hvor det også lød, at hun ikke husker, hvordan hun fik kendskab til blogindlægget.

Fortsættelse følger Selvom han har tabt sagen mod Pernille Vermund, har Mahmoud Loubani tænkt sig at fortsætte det, han beskriver som sin kamp. Udover de tre sager mod folk fra partiet Nye Borgerlige, lagde han også sag an mod debattør Karen West, efter hun skrev førnævnte Facebook-opslag - hvor hun dog blev frifundet i juli. Og til februar venter en lignende sag mod en taxachauffør, der ifølge Mahmoud Loubani har ytret lignende på sociale medier.

- Det er min måde at kæmpe for folkets ret. Det skal ikke være standarden, at man bare kan svine folk til uden at stå til ansvar for det, forklarede Mahmoud Loubani til avisen i august.

Selvom Pernille Vermund frifindes med begrundelsen, at det ikke kan tolkes sådan, at hun tilslutter sig indholdet i blogindlægget, lyder det også i dommen, at Mahmoud Loubani havde grund til at rejse sagen. Derfor skal ingen af parterne betale sagsomkostninger til den anden, hvilket ifølge Christian Jensen er usædvanligt.

Sagen kort Mette Thiesen omtalte på sin hjemmeside Mahmoud Loubani som ”terroristsympatisør”, fordi hun mente, at Mahmoud Loubani i et opslag på Facebook havde udtrykt sympati for Omar El-Hussein, der i København i 2015 angreb kulturhuset Krudttønden og synagogen i Krystalgade.

I retten forklarede han, at han kommenteret på et billede, en Facebook-ven havde lagt op, med en arabisk talemåde om, at gud må være med ham - forstået på den måde, at han har syndet, og at det er op til gud at dømme ham.

Sagen om Mette Thiesen affødte, ud over at hun betalte 15.000 kroner i erstatning, to sager. Én mod debattør Karen West, som Mahmoud Loubani fandt havde skrevet et krænkende opslag på Facebook og altså sagen mod Pernille Vermund, der havde kommenteret opslaget.

Karen West blev frifundet i midten af juli, ligesom Pernille Vermund tirsdag, 7. september.

