Verdensnavn: The Cardigans giver udendørs koncert på havnefronten

Til sommer lægger de svenske popikoner fra The Cardigans vejen forbi Helsingør og giver koncert på pladsen foran Kulturværftet.

De står bag verdenshits som Lovefool, Erase/Rewind og My Favorite Game. Til sommer - fredag den 19. juni - lægger de svenske popikoner fra The Cardigans vejen forbi Helsingør og giver koncert på pladsen foran Kulturværftet. Billetsalget starter mandag den 7. september på www.kuto.dk

Inden det svenske rockband The Cardigans for alvor brød gennem lydmuren med verdenshittet Lovefool i midten af 1990'erne, havde de allerede opnået solid stjernestatus i hjemlandet. Bl.a. modtog de Årets Bedste Album af Sveriges dengang førende musikmagasin for debutalbummet Emmerdale fra 1994. Bandet blev i sin tid dannet af de to heavy metal-freaks guitarist Peter Svensson og bassist Magnus Sveningsson. De kendte sangerinden Nina Persson fra en kunstskole og tilbød hende at være med i deres musikalske projekt. Siden kom trommeslager Bengt Lagerberg og Lars-Olof Johansson også med, og The Cardigans var en realitet.

Soundtracks til film og tv

Stille og roligt fik The Cardigans stor anerkendelse i USA, og gruppens tredje album 'First Band On The Moon' opnåede en amerikansk guldplade. Med Lovefool som en del af soundtracket til filmklassikeren Romeo + Juliet blev placeringerne på alverdens hitlister for alvor cementeret. Det hjalp sikkert også på især den amerikanske succes, at svenskerne var med i et afsnit af ungdomsserien Beverly Hills 90210.

Siden fulgte succes-albummet Gran Turismo i 1998 med hits som Erase/Rewind og My Favourite Game, der også blev internationale succeser, og mange vil sikkert også huske bandets coverudgave af Talking Heads-nummeret Burning Down The House med den britiske sanger Tom Jones. Ved udgangen af 1990'erne havde The Cardigans for længst markeret sig som et af årtiets største musikikoner.

Fra USA-hits til americana Derefter var der stille om gruppen i fem år, indtil Long Gone Before Daylight udkom i 2003. Her viste gruppen en helt ny, mere afdæmpet americana lyd, som forsanger Nina Persson stille og rolig havde udforsket i et soloprojekt i den lange pause. På sit seneste album, 'Super Extra Gravity', skiftede The Cardigans endnu en gang stilretning hen imod en mere simpel og rå garage rock-lyd.

"Vi tror og håber på, at der bliver en koncertsommer i 2021, så derfor glæder vi os meget over at offentliggøre koncerten med The Cardigans, som også er med til at fortælle om vores stærke interregionale musiksamarbejde med Helsingborg. Og så ser vi også meget frem til at tilføje en "special guest" til koncerten senere på året", udtaler Mikael Fock, chef for Kulturværftet.