Verden rundt i familiens skød

Inspireret af Troels Kløvedal gjorde familien Rosentoft det, som mange af os kun drømmer om. De solgte alt og sejlede af sted på verdenshavene. Men hvordan forener man drømme og hverdagsliv, når man beslutter sig for at krydse Atlanten med tre store børn og en to måneder gammel baby. Lørdag den 7. marts kl. 14 gæster de M/S Museet for Søfart og deler ud af deres både skønne og uskønne eventyr.

Deres eventyr handler langt fra kun om kridhvide sandstrande med palmer, og børn der bliver sendt ud i bugten for at harpunere aftensmaden. De fortæller også om alt det uskønne og meget lidt eventyrlige, om at få et hverdagsliv med børn til at fungere med vasketøj, skole, morgenkvalme og opkast og siden bleskift og nattevagter, når man beslutter at krydse Atlanten med tre store børn og en to måneder gammel baby.