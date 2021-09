Nøjsomhed

Ventelisterne stiger: Helsingør kalder på flere almene boliger

Mere end hver fjerde bolig i Helsingør Kommune af almen - alligevel er ventelisterne på op mod 20 år. Det kræver handling, lyder det fra boligselskaberne.

Helsingør - 30. september 2021 kl. 10:06 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Udsatte boligområder, ghettoer, utryghed og kriminalitet. Det er ofte i forbindelse med disse temaer, at almene- eller almennyttige boliger - som de også bliver kaldt - dukker op.

I debatten er de ofte blevet fremstillet som de enorme betonklodser, der med sine alt for mange beboere, bryder frem i landskabet, og som indbyder til kriminalitet enten med et argument om kompleksets demografiske sammensætning eller med forklaringen om, at de ødede stier omkring blokkene er et perfekt gerningssted.

Men sandheden er, at de almene boliger er populære som sjældent før - og ikke alene det: De er også enormt vigtige for kommunen. Hvorfor?, tænker du måske. Det vender vi tilbage til.

Lange ventetider De almene boliger er kendetegnet ved, at de spekulationsfri forstået på den måde, at ingen skal tjene på huslejen, der dermed kun er bestemt ved boligselskabets omkostninger til udlejningen. Vapnagaard og Nøjsomhed er nok blandt Helsingørs mest kendte og omtalte. De er store og iøjefaldende, og så tæller de tilsammen mere end 2000 husstande. Men de almene boliger findes mange andre steder i kommunen, som i Lundegade og på Sct. Olaigade i bymidten eller på Sauntevej i Hornbæk for eksempel. Fælles for dem alle - store som små - er, at ønsker man, at bo der, så må man væbne sig med god tålmodighed.

For selvom almene boliger udgør knap 30 procent af alle husstande i Helsingør Kommune, og det godt er ti procentpoint flere end på landsplan, så oplever boligselskaberne stadig, at ventetiderne på de almene boliger stiger og stiger.

Hos boligselskabet Boliggården, der i alt har omkring 6000 lejemål, er der ventetider på alle boliger, og ligeså galt er det, hvis man kigger til det andet store boligselskab Nordkysten. Her er ventetiderne flere steder så lange, at selskabet endda helt er stoppet med at tælle.

- Vi har i øjeblikket nogle enorm lange ventetider på mange af vores boliger. Nogle steder er vi helt oppe på over 20 år, og derfor tæller vi ikke længere, fortæller selskabets formand Palle Wørmann.

I alt administrerer Nordkysten lige knap 1900 boliger, mens der ifølge Palle Wørmann står omkring 3500 personer på venteliste. Selvom en del af dem står på den interne venteliste, og altså søger en anden af selskabets boliger, så tør Wørmann godt garantere, at efterspørgslen på boligerne er så stor, at de alle ville kunne lejes ud to gange.

- Ingen af vores boliger har en venteliste på under to år, tilføjer han.

Umuligt at finde et hjem Og så så som lovet tilbage til, hvorfor de almene boliger er så vigtige for kommunen.

Både direktør hos Boliggården, Bent Frederiksen, og Nordkystens formand, Palle Wørmann, kan liste mange grunde op.

Ser man historisk på de almene boliger, så blev der opført mange fra 50'erne og frem mod 80'erne - indtil man fra politisk hold ønskede en opbremsning af denne boligtype. I mange år var der boliger nok, og i dag har Nordkysten ikke opført en eneste bolig de seneste 30 år, mens Boliggården kun har opført enkelte, mindre komplekser. Nu kalder begge selskaber på atter at få sat gang i byggerierne.

- Der er en gruppe mennesker, der ikke kan finde et sted at bo, simpelthen fordi de ikke har råd, og der så samtidig er så lange ventelister til de almene boliger, siger Palle Wørmann, der peger på, at boligmarkedet nu er så ekstremt, at det tvinger nogen til at sidde for dyrt, mens det samtidig holder mange ude - fordi de ikke har råd til at selv at investere i en bolig.

- Vi ved, at boligboblen brister før eller siden, og det er farligt, hvis man sidder for stramt i det. Det kan betyde, at en stor gruppe bliver teknisk insolvente, og det er aldrig godt for en kommune. Så har de færre penge til for eksempel at bruge på handelslivet. Samtidig udelukker vi også en gruppe potentielle tilflyttere, fordi vi ikke kan tilbyde dem en bolig, de har råd til, siger han.

En velfungerende kommune? Spørger man Bent Frederiksen, hvorfor de almene boliger er vigtige for kommunen, så svarer han, at de er en forudsætning for, at alle befolkningsgrupper kan bosætte sig her, og netop det er der brug for, hvis kommunen også i fremtiden skal være velfungerende.

- Det er en forudsætning for en god by, at den også kan rumme folk i eksempelvis servicefagene. Dem, der ikke får de højeste lønninger, men som er med til at få en kommune til at køre rundt - de skal også have råd til at bo her, og derfor har vi brug for boligområder, der ikke er for dyre, forklarer han med opbakning fra Palle Wørmann.

- Vi vil så gerne have sygeplejersker, politimænd, skolelærere hertil, men hvis ikke de kan finde noget at bo i, så er det jo umuligt, og hvem skal så passe på os og undervise vores børn i skolen?, spørger han og sender pilen i retning af en ny udfordring.

- Og hvis ikke vi kan få lærere til vores skoler, så skal vi jo hente dem ude fra, og så skal de køre frem og tilbage hver dag, og det vil gå stik imod hele den grønne omstilling.

Ældreboliger Det er særligt de almene boliger på tre værelser, der er mangel på. Og især af den type, der bliver kaldt tilgængelighedsboliger. Det er primært de ældre, der efterspørger dem, for som navnet antyder, er de nemme at komme til og nemme at komme rundt i - også med rollator.

- Vi har mange ældre, der gerne vil ud af deres parcelhus og i noget mindre, hvor der kommer en vicevært og reparere køkkenvasken, når den drypper, men når vi har så lange ventelister, så er det svært at finde noget til dem, lyder det fra Palle Wørmann.

Ghettolisten Med til fortællingen om de almene boliger hører også ghettolisten. Siden 2010 har skiftende regeringer årligt udpeget boligområder på baggrund af beboernes etniske sammensætning, socioøkonomiske forhold og kriminalitet, som dem, der har brug for at blive taget ekstra hånd om i det tryghedsskabende arbejde.

Siden 2018 har Nøjsomhed været på ghettolisten, mens Vapnagaard er i risiko for at komme på listen over udsatte boligområder.

I begge tilfælde betyder det, at ikke alle kan få lov at flytte ind i boligerne. For eksempel skal beboere i Nøjsomhed være i arbejde.

- De her kriterier gør jo, at vi så har færre til dem, der ikke opfylder kriterierne, fortæller Bent Frederiksen.

Klar til at bygge Mens både Bent Frederiksen og Paller Wørmann anerkender, at der er nogle almene boligområder, som i perioder er udfordret af kriminalitet og utryghed, så understreger de begge, at det er de færreste, og er det utrygheden, man er bange for, så kan man nemt komme det til livs.

- Man kan kigge til Wien. Den er blevet kårret til verdens bedste by at bo i i ti år i træk. Her er 60 procent af boligerne almene, og her har man gjort det, at man blander almene og private boliger. Det giver et rigtig godt miljø, og det ville man jo nemt kunne gøre her i byen, hvis man sagde, at en fjerdedel af alle nye byggerier skulle opføres som alemene boliger, forklarer Palle Wørmann, mens Bent Frederiksen peger på en konkret mulighed.

- Vi vil meget gerne være behjælpelige med at bygge flere almene boliger, og tænke dem ind i planlagte byggerier som for eksempel ved Cinema-grunden. Her kunne man godt gøre en del af de nye almene boliger.

Opførelse af nye almene boliger kræver godkendelse og samarbejde med kommunen. Derfor skal der være politisk opbakning, hvis nye projekter skal realiseres.

