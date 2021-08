Langt fra alle kommuner har forsøgt sig med en decideret regulering af måger, men i andre havnebyer som Aalborg, Aarhus og Horsens har man med forskellige midler forsøgt at nedbringe bestanden. Foto: Per Christensen

Venstre går i krig med mågerne: De skal fylde mindre i bybilledet

Bestanden af skrigende, territoriekæmpende måger i midtbyen er blevet så stort et problem, at de aggressive havfugle nu ender på byrådets bord

Helsingør - 27. august 2021 kl. 04:30 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Fuglekvidder kan være melodisk, idyllisk og ligefrem give forårsfornemmelser. Havmågernes skrig falder ikke i den kategori.

Det vil i hvert fald være en stramning at kalde mågernes skrål for sang, og særligt i forårs - og sommermånederne larmer mågerne voldsomt.

Helsingør er en maritim by, som er velsignet med sin naturskønne placering ved Øresund, men som i andre havnebyer er måger en del af pakken.

Mågerne hører naturligt til ved kysten, men mågerne fylder efterhånden en del i bybilledet - mere end nogensinde, mener de i Venstre i Helsingør, som derfor vil regulere bestanden.

- Der er en oplevelse af, at særligt bestanden af sølvmåger er vokset betragteligt de seneste år. Venstre ønsker derfor at finde en løsning for, hvordan Helsingør Kommune kan bidrage til og koordinere indsatsen for at begrænse sølvmågers bestand i bymidten, lyder Venstres forslag.

På næstkommende byrådsmøde skal byrådet behandle spørgsmålet, hvor de skal tage stilling til, om der skal iværksættes og eventuelt sættes penge af til en egentlig måge-plan.

Beboere kan ikke sove Det ligger i sølvmågernes natur, at de kan være pågående og aggressive, særligt i perioden hvor nye unger kommer til verden, hvilket typisk er i sommerhalvåret. Her er mågerne i højeste beredskab, når de skal beskytte og skaffe mad til deres unge.

Mågerne bliver trukket ind i byerne, fordi der er mennesker, og hvor der er mennesker, er der madrester. Restauratører med udendørsservering melder om, at mågernes adfærd er generende, og i Venstre mener de, at smertegrænsen efterhånden er overskredet.

- Særligt i nattetimerne i forårs- og sommerperioden er mange borgere generet af de høje, territoriehævdende skrig, der gør det vanskeligt at få nattero, siger Mette Lene Jensen, som udgør Venstre i Helsingør Byråd.

Venstre frygter, at antallet af måger og de medfølgende gener kun vil vokse i de kommende år grundet udrulningen af den nye affaldssorteringsordning. I bymidten mangler en del husstande fortsat at komme med på den nye ordning, hvor mere affald skal sorteres hver for sig. Partiet antager, at denne ordning vil give fuglene adgang til endnu mere føde, og en ikke helt lukket madcontainer er da også guf for mågerne.

Dør af iltmangel Venstre i Helsingør nævner »rådgivning af borgerne om forebyggelse, kontakt til frivillige reguleringsjægere samt regulering på kommunens egne områder i midtbyen og på havnen«, som en mulig del af løsningen.

Men hvis byrådet beslutter, at antallet af måger, skal holdes nede, hvordan søren gør man så overhovedet det?

En af de konkrete metoder, der bliver taget i brug, er ganske lavpraktisk og går ud på at pensle mågernes æg med olie. Paraffinolie stopper nemlig porerne i æggene, hvilket betyder, at der ikke kommer ilt ind til fosteret i ægget. Den metode har de blandt andet benyttet sig af i Aalborg Kommune, hvor de i en årrække har kæmpet mod de støjende og larmende fugle. Bemærk at privatpersoner skal have tilladelse af Naturstyrelsen, før det er lovligt at benytte denne metode.

Som privatperson kan du dog sagtens gøre dit, hvis du også mener, at mågerne fylder for meget. Først og fremmest ved at lade være med at fodre mågerne og ved at lukke affaldscontainerne forsvarligt af.