Mette Lene Jensen genopstiller som spidskandidat for Venstre.

Venstre er klar med de første ni kandidater til kommunalvalget

De første ni kandidater til kommunalvalget den 16. november er nu klar på Venstres opstillingsliste, og i spidsen for holdet står partiets nuværende byrådsmedlem, Mette Lene Jensen, som i øjeblikket er alene om at repræsentere partiet i Helsingør Byråd. Hun blev opstillet uden modkandidat på det virtuelle opstillingsmøde.

En overraskelse på listen er Morten Westergaard. Han har tidligere repræsenteret Det Konservative Folkeparti i Helsingør Byråd i tre perioder og bringer dermed stor erfaring med sig. Han opnåede ikke valg ved kommunalvalget for knap fire år siden, og nu opstiller han i stedet for Venstre, hvor han ifølge partiformanden bringer gode, borgerlige liberale værdier med sig.

- Venstre har ambitioner om at få flere stærke kandidater på listen, og vil derfor gennemføre et eller flere opstillingsmøder, når mulighederne for forsamling bliver normaliseret,