M/S Museet for Søfart har »rigtige venner«, som nu yder økonomisk støtte. Foto: Rasmus Hjortshøj

Vennerne hjælper M/S Museet for Søfart

Helsingør - 30. april 2020 kl. 10:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

M/S Museet for Søfart modtager 400.000 kr. fra venneforening. I 1941 stiftede en gruppe engagerede mennesker en venneforening, der havde til formål at hjælpe det gamle Handels- og Søfartsmuseum igennem en svær tid. På grund af tyskernes besættelse af Kronborg, hvor museet havde til huse, dalede besøgstallet kraftigt og der var akut brug for hjælp.

Nu, næsten 70 år efter sin stiftelse, træder »vennerne« igen til med en håndsrækning til M/S Museet for Søfart, der i dag ligger i en prisbelønnet bygning, tegnet af Bjarke Ingels.

- Bestyrelsen har besluttet at yde en ekstraordinær støtte til museet i den svære tid, forklarer formanden, tidl. orlogskaptajn Peder Ellegaard.

- Vores mange medlemmer glæder sig til at museet genåbner med udstillinger, arrangementer og bogudgivelser, der fortæller om Danmark som søfartsnation, og vi er glade for at kunne bidrage til at aktiviteterne kan genoptages, siger Ellegaard.

Direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte, er meget taknemmelig for støtten.

- Det er helt fantastisk at have venner, der forstår at vi befinder os i en alvorlig situation og har brug for hjælp. Takket være disse midler kan vi nu begynde at planlægge en stor udstilling, der skal være med til at trække publikum tilbage på museet i 2021 og fortsætte arbejdet med en bogudgivelse om dansk identitet og søfart gennem 200 år.