Varmer op til Special Olympics

I anledning af at Helsingør sidst i maj er vært for Special Olympics Idrætsfestival for udviklingshæmmede (SO), besluttede handicaprådet at opfordre andre handicap idrætsforeninger til at være med til at sætte fokus på handicap og idræt op til begivenheden. Denne opfordring har de to lokale idrætsklubber for blinde, som er Førerhundenes Legestue og Showdownklubben Nordsjælland, taget op.