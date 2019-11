Se billedserie 46-årige Jette Rosenkrantz bor med sin mand på Østerbro i København, men har planer om at flytte til området for at få mere tid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Varm velkomst til Stubbens nye leder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varm velkomst til Stubbens nye leder

Helsingør - 04. november 2019 kl. 04:52 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De ansatte i køkkenet havde dækket op til ekstra lækker morgenmad fredag i anledning af, at herberget og varmestuen Stubbens nyudnævnte leder Jette Nørgaard Rosenkrantz nu officielt tiltræder i jobbet på den kendte institution på Stubbedamsvej, der er en del af Kirkens Korshærs sociale arbejde.

Det var regionschef i Kirkens Korshær, Susanne Lodberg, der stod for åbningstalen, og hun lagde ikke skjul på, at det var en stor opgave at overtage ledelsen af herberget med 11 beboere, masser af daglige brugere, ansatte og cirka 40 frivillige, og ikke mindst fordi det ikke er sådan at skulle afløse den populære leder Anette Lauritsen, som har stået i spidsen for stedet i hele 17 år.

- Stedet hedder Stubben på grund af Stubbedamsvej, men stedet kan også minde om en banegård med hektisk aktivitet med mennesker af alle slags, og det passer også fint med, at vi ligger på det gamle baneterræn fra før kystbanen kom til, sagde Susanne Lodberg.

Jette Nørgaard Rosenkrantz er oprindelig udannet som pædagog og har senere blandt andet taget en diplomuddannelse i ledelse, men baggrunden for, at hun valgte at søge stillingen bunder nok særligt i hendes egen opvækst.

- Mine forældre, der stadig lever, var ledere af et plejehjem i en lille jysk by, og var meget engageret i lokalsamfund. Min far sad i menighedsrådet og var politisk aktiv, og min mor var med til at stifte en børneklub samt i andet frivilligt arbejde, sagde den nye leder.

Hun fortalte også, at hun i sit nye job vil lægge stor vægt på at samarbejde med lokale foreninger, handelslivet og kommunen.

Ronsenkrantz har de seneste år arbejdet som faglig leder for Blå Kors' behandlingshjem i Humlebæk, men nu får hun muligheden for at prøve kræfter med at få det fulde ledelsesmæssige ansvar for et socialt tilbud.