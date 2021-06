Efter en kort snak med sin forsvarer valgte den 29-årig ikke at kære rettens afgørelse. Foto: Allan Nørregaard

Varetægtsfængslet: 29-årig gik rundt med skydevåben

Helsingør - 30. juni 2021 kl. 15:45 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

En 29-årig mand fra København er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 14 dage. Det stod klart efter et grundlovsforhør, der fandt sted ved Retten i Helsingør onsdag eftermiddag.

Her var han sigtet for brud på våbenloven efter særligt skærpende omstændigheder, idet han tirsdag aften skulle have gået rundt med et oversavet haglgevær i området omkring Helsingør Svømmehal på Borgmester P. Christensens Vej. Ifølge sigtelsen havde han desuden også været i besiddelse af tre haglpatroner.

Virker det? Den 29-åriges forsvarsadvokat oplyste ved retsmødets begyndelse, at den sigtede erkendte, at han havde gået rundt med haglgeværet på det pågældende sted på det pågældende tidspunkt, men at han altså ikke kunne tage stilling til den del af sigtelsen, der vedrørte de skærpende omstændigheder. Årsagen til det var, at han ikke selv var bekendt med, om geværet overhovedet var funktionsdygtigt.

Den 29-årige ønskede ikke at afgive forklaring under grundlovsforhøret.

For lukkede døre Efter at sigtelsen var blevet læst højt, valgte anklageren at begære dørene lukket af hensyn til efterforskningen. Argumentet var, at der kunne være vidner, som ikke måtte påvirkes af pressens skriverier om sagen. Det argument protesterede avisen imod blandt andet af hensyn til gennemsigtigheden ved grundlovsforhøret. Politi havde forud for retsmødet oplyst, at episoden blev anmeldt af tilfældige forbipasserende. Det var avisens argument, at deres forklaringer næppe ville blive påvirket af pressen referat fra retsmødet. Retten imødekom anklagerens begæring, og pressen måtte derfor forlade retssalen.

Den 29-årige mand er varetægtsfængslet frem til 14. juli.