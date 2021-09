Var lidt for kreativ med flaskeboner

Ikke desto mindre var det dét, en 17-årig medarbejder i Netto i Ålsgårde i vinter 2020 gjorde. I retten i Helsingør blev det forklaret, at »Det kan godt passe, at det drejede sig om 7 flaskeboner, og at han fik udbetalt 1.100 kroner. Det var ret spontant, at han begik tyveriet, for han var ikke klar over, at man kunne genindløse en flaskebon. Det viste sig, at man blot skulle taste et beløb ind, når kassen viste, at bonen var blevet indløst, og så blev beløbet udbetalt«. Det fremgår også af domsafsigelsen, at den 17-årige efterfølgende tilbagebetalte det stjålne beløb.