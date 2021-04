Vapnagaard-indsats ender på Byrådets bord

Selv om Vapnagaard med cirka 4.000 beboere gennem de sidste mange år er blevet fremhævet som et velfungerende boligområde, og er en boligafdeling folk står i kø for at få en lejlighed, så er der tale om et sted, som er i fare for at komme på regeringens ghettoliste. Det kan være i form af en status som »udsat boligområde«, ghetto eller »hård ghetto«, hvilket kan betyde lovkrav om, at børn ikke kan bruge den lokale daginstitution, tvangsflytninger og værste fald nedrivning af boliger.