Efter hændelsen den 27. december 2019 blev den i dag 54-årige mand anholdt. Han sad varetægtsfængslet i 12 dage. De 12 dage skal fratrækkes dommen der onsdag blev afsagt ved Retten i Helsingør. Foto: Camilla T. Schrøder

Vanvidsbilist idømt fængsel: Flygtede fra politiet med 200 km/t

En 54-årig mand er blevet idømt fire måneders fængsel for en mere end 20 km lang biljagt, der udspillede sig på vejene i og omkring Helsingør i december 2019. Her overskred han blandt andet fartgrænser, kørte imod ensretningen og udsatte andre for fare

Helsingør - 15. april 2021 kl. 05:32 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Mørket har for længst lagt sig, og vejene er våde af vinterregn. I en civil patruljevogn kører to betjente ad Kongevejen i sydgående retning, da de opdager en slingrende Audi et par hundrede meter før den rundkørsel, der forbinder Kongevejen med Skindersøvej.

