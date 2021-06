Vandtårnet fra 1936, som ligger højt i landskabet, blev taget ud af drift i 2005 og har indtil nu kun huset et par telemaster. Men nu kan ejerne af bygningen få lov til at gennemføre dette boligprojekt. Illustration: Helsingør Kommune

Vandtårns-boliger fik et ja

Det var et enigt By-, Plan- og Miljøudvalg, som på det seneste møde kunne godkende lokalplanen, som muliggør ombygningen af Hornbæks gamle vandtårn på Sauntevej tæt ved Hornbæk sø til tre udsigtslejligheder, oplyser udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R). Han oplyser samtidig, at det i samme omgang blev besluttet at give fire gamle træer på grunden status som bevaringsværdige.

Der har også været kritik fra naboer i forhold til indbliksgener for det omkring 15 meter høje tårn. Det forsøgte udvalget at tage et hensyn til ved hjælp af et krav om at der med den ene nabo skal plantes et bælte af træer.