Vandtårn kan blive til 15 meter højt boligtårn

Vandtårnet på Sauntevej, der er opført i solid beton, blev taget ud af drift i 2005, og har kun haft den funktion at huse et par telemaster.

Tilbage i 2018 blev tårnet imidlertid solgt til et selskab ved navn Vandtårnet Hornbæk ApS, som i første omgang havde planer om at omdanne tårnet til anneks til naboen Hotel Bretagne, hvoraf sidstnævnte er ejet af erhvervsmanden Henrik Henriksen, som tjente en formue på salget af en række Matas-butikker.

Siden blev planerne fra investorernes side, og planen blev ændret til et ønske om at indrette utraditionelle boliger i stedet. Og ønsket førte også til, at politikerne satte gang i en lokalplan, som kunne realisere idéen om at indrette tre boliger på cirka 100 kvadratmeter og med en tagterrasse på toppen.